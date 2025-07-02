Громадянство для дружин та чоловіків військових: Зеленський підписав новий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12032 про отримання громадянства дружинами та чоловіками військових. Раніше документ підтримала Верховна Рада. Розповідаємо про новий закон та його переваги для дружин та чоловіків українських військових.

Громадянство для дружин та чоловіків військових — новий закон

Новий закон врегульовує реалізацію права на отримання громадянства України другому з подружжя.

Тобто дружина чи чоловік українського військового (військової), який (яка) має українське громадянство, може претендувати на нього також.

Важливо, що військовий чи військова з українським громадянством мав брати участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Про це йдеться у картці закону. Відповідний закон був підписаний 3 лютого.

Крім цього, отримати українське громадянство можуть ті, чий чоловік чи дружина з українським громадянством загинули під час бойових завдань на фронті, або ж були звільнені з війська на визначених законом підставах.

За новим законом встановлюється можливість квот імміграції для іноземців та осіб без громадянства, якщо вони прибувають в Україну з метою возз’єднання сім’ї, зокрема з тими, хто уклав контракт із ЗСУ.

Документом передбачено подання декларації про відмову від громадянства іншої держави як альтернативу до стандартної процедури виходу з громадянства.

Раніше ми розповідали, чи можна відмовитися від громадянства України під час війни.

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