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Громадянство для дружин та чоловіків військових: Зеленський підписав новий закон

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 02 Липня 2025, 17:45
Громадянство для дружин та чоловіків військових: Зеленський підписав новий закон
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