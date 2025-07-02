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ГУР встановило п’ять світових рекордів: Буданов отримав сертифікат Книги рекордів України

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Липня 2025, 19:00
ГУР встановило п’ять світових рекордів: Буданов отримав сертифікат Книги рекордів України

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