ГУР встановило п’ять світових рекордів: Буданов отримав сертифікат Книги рекордів України

Головне управління розвідки України офіційно отримало п’ять сертифікатів від Книги рекордів України за успішне використання морських дронів Magura у боях. Ці рекорди — перші у світі за кількістю та складністю операцій, проведених безпілотниками на морі та в повітрі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Відзначається, що дрони Magura продемонстрували виняткову ефективність у виконанні бойових завдань, встановивши нові стандарти використання сучасних технологій.

Командир ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов підкреслив, що кожен знищений корабель, літак чи гелікоптер наближає нашу перемогу.

Кожен потоплений корабель, кожен збитий літак чи гелікоптер — це зменшення спроможностей ворога. Це реальні кроки до нашої перемоги, — сказав Буданов.

Унікальні бойові досягнення дронів Magura

У Книгу рекордів України внесли п’ять важливих бойових досягнень, пов’язаних із застосуванням морських дронів Magura. Серед них — перше у світі потоплення бойових кораблів за допомогою морських дронів.

У листопаді 2023 року українські безпілотники Magura знищили два російські десантні катери: Сєрна (із БТР-82 на борту) та Акула.

Також вперше в історії морський дрон збив бойовий літак: у травні 2025 року Magura V7 знищив російський винищувач Су-30 над Чорним морем. Крім того, у грудні 2024-го морський дрон Magura V5 ліквідував ворожі гелікоптери Мі-8 — це стало першим у світі випадком знищення повітряної цілі морським безпілотником.

Ще один рекорд — найбільша кількість уражень бойових кораблів і катерів за 2023–2024 роки. За цей період українські розвідники уразили 15 одиниць корабельно-катерного складу Чорноморського флоту Росії, серед яких були десантні, патрульні, розвідувальні кораблі та швидкісні катери.

Останнім із досягнень стала найбільша кількість потоплених кораблів і катерів, серед яких — ракетний катер Івановець, десантні катери Акула і Сєрна, великий десантний корабель Цезар Куніков, кілька швидкісних катерів і патрульний корабель Сєргєй Котов з гелікоптером Ка-29 на борту.

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Ці досягнення офіційно зареєстровані в Музеї воєнної розвідки України, де відкрилася експозиція, присвячена дронам Magura.

Командир підрозділу Group 13 із позивним Тринадцятий, що безпосередньо виконує морські спецоперації з Magura, подякував інженерам і команді за відданість та успішну роботу.

Експерт з воєнної безпеки Михайло Гончар відзначив унікальність досягнень та висловив сподівання на нові рекорди, зокрема підводні, адже російські субмарини вже чекають на знайомство з українськими дронами.

Головне фото: Головне управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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