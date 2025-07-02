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ГУР установило пять мировых рекордов: Буданов получил сертификат Книги рекордов Украины

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 июля 2025, 19:00
ГУР установило пять мировых рекордов: Буданов получил сертификат Книги рекордов Украины

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