ГУР установило пять мировых рекордов: Буданов получил сертификат Книги рекордов Украины

Главное управление разведки Украины официально получило пять сертификатов от Книги рекордов Украины за успешное использование морских дронов Magura в боях. Эти рекорды — первые в мире по количеству и сложности операций, проведённых беспилотниками на море и в воздухе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что дроны Magura продемонстрировали исключительную эффективность при выполнении боевых задач, установив новые стандарты использования современных технологий.

Командир ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов подчеркнул, что каждый уничтоженный корабль, самолёт или вертолёт приближает нашу победу.

Каждый потопленный корабль, каждый сбитый самолёт или вертолёт — это снижение возможностей врага. Это реальные шаги к нашей победе, — сказал Буданов.

Уникальные боевые достижения дронов Magura

В Книгу рекордов Украины внесли пять важных боевых достижений, связанных с применением морских дронов Magura. Среди них — первое в мире потопление боевых кораблей с помощью морских дронов.

В ноябре 2023 года украинские беспилотники Magura уничтожили два российских десантных катера: Серна (с БТР-82 на борту) и Акула.

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Также впервые в истории морской дрон сбил боевой самолёт: в мае 2025 года Magura V7 уничтожил российский истребитель Су-30 над Чёрным морем. Кроме того, в декабре 2024 года морской дрон Magura V5 ликвидировал вражеские вертолёты Ми-8 — это стало первым в мире случаем уничтожения воздушной цели морским беспилотником.

Ещё один рекорд — наибольшее количество поражений боевых кораблей и катеров за 2023–2024 годы. За этот период украинские разведчики поразили 15 единиц корабельно-катерного состава Чёрноморского флота России, среди которых были десантные, патрульные, разведывательные корабли и скоростные катера.

Последним из достижений стало наибольшее количество потопленных кораблей и катеров, среди которых — ракетный катер Ивановец, десантные катера Акула и Серна, большой десантный корабль Цезарь Куников, несколько скоростных катеров и патрульный корабль Сергей Котов с вертолётом Ка-29 на борту.

Эти достижения официально зарегистрированы в Музее военной разведки Украины, где открылась экспозиция, посвящённая дронам Magura.

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Командир подразделения Group 13 с позывным Тринадцатый, который непосредственно выполняет морские спецоперации с Magura, поблагодарил инженеров и команду за преданность и успешную работу.

Эксперт по военной безопасности Михаил Гончар отметил уникальность достижений и выразил надежду на новые рекорды, в частности подводные, ведь российские субмарины уже ждут знакомства с украинскими дронами.

Главное фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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