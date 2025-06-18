Вместо атласов — разведка! История учительницы, отложившей географию ради Украины

С позиции учеников на последний звонок — классная руководительница, а ныне военнослужащая Светлана решила поздравить школу с выпускным. Она работала в одной из школ Днепра, а ныне служит аэроразведчицей в 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригаде.

Женщина преподавала географию и была заместительницей директора, бегала ультрамарафоны и более полутора лет назад добровольцем пошла в армию. Сейчас Светлана работает на Покровском направлении и говорит, что знание географии и хорошая физическая форма помогают ей в военной работе.

Учительница, ставшая разведчицей: история Светланы

Последний звонок после минуты молчания, а затем зал наполняется аплодисментами. На сцене сюрприз для всех выпускников учебного заведения, а также для одного из 10-х классов. Прямо с позиции на праздник приехала учительница и классная руководительница Светлана.

После официальной части праздника сразу объятия с учениками. Светлана в последний раз приходила к ним в сентябре прошлого года. Сейчас работает на Покровском направлении.

Из ада в рай — вот такие у меня сейчас ощущения. Меня переполняют сейчас такие эмоции, которые трудно передать словами, потому что вчера это позиция, а сегодня праздник.

Еще два года назад женщина была руководительницей класса, преподавала географию в средней и старшей школе и работала заместительницей директора. За плечами имела 30 лет педагогического стажа и решила сменить место работы и встать на защиту Украины.

— Я доброволец. Я никому ничего не говорила. О том, что я мобилизуюсь, знали только члены администрации. Я отдала повестку, провела свой последний урок, заполнила все журналы, а завтра была в ТЦК.

49-летняя Светлана — оператор беспилотного комплекса 25-й воздушно-десантной бригады. Работает аэроразведка с дронами Shark. Свою работу учительница показала детям на классном часе, а именно как снаряжает дрон до вылета.

Светлана говорит, что ее профессия на войне пригодилась. География и знание метеорологии пригодились и на передовой. А вот с дронами познакомилась прямо на работе.

Воспитанники говорят, что ждали этой встречи.

— Я ею очень сильно горжусь. Это мой наставник. Начал заниматься спортивной ориентировкой с третьего класса и потом, когда перешел в старшую школу и назначили нашим классным руководителем Светлану Александровну, то с ней поймали одну волну, — рассказывает ученик Кирилл.

Она сказала нам, что там очень нужна. И мы поняли этот ее поступок. Мы сделали выводы, что она очень сильная женщина и она, несмотря ни на что, пошла в этот ад и продолжает нас защищать, — добавляет еще одна ученица Маргарита.

Светлана говорит, что ни дня не сомневалась, что военная служба ей станет по силам, ведь имеет хорошую физическую подготовку. Много лет занимается бегом на выносливость, в частности на ультрадлинные дистанции.

Сейчас мечтает пробежать марафон в Нью-Йорке, но не в США, а в поселке Донецкой области, которое нужно еще освободить от россиян. Она уверена, что обязательно вернется к преподаванию. А пока учительница снова будет рядом со своими собратьями.

— Выражение “Украина превыше всего” для меня не просто слова. Я сильно мотивирована. Я понимаю, что на карту поставлена ​​не просто территориальная целостность, а наше выживание.

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