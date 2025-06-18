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Замість атласів — розвідка! Історія вчительки, що відклала географію заради України

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 18 Червня 2025, 19:00

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