Отложила бумаги и двинулась в бой: как 20-летняя деловод Дарья стала гранатометчицей

Двадцатилетняя девушка отложила бумаги и двинулась на передовую, чтобы собственноручно бок о бок с мужчинами уничтожать врага. Там Дарья стала гранатометчиком и упражнялась с оружием бесстрашно: с холодной головой и горячим сердцем.

Уничтожает врага из гранатомета: история 20-летней Дарьи

По ночной трассе армейский внедорожник не спеша идет домой. Отряд гранатометчиков возвращается в полном составе. Рядом с побратимами она улыбается и смущается перед камерой.

Дарья вместе с побратимами пять дней находилась на позициях. Это был ее первый выход. Девушка стала частью 130-го батальона, ныне подчиняющегося 65-й бригаде.

Она из Днепропетровской области, ей всего 20 лет. В армию пошла работать с бумагами на должность деловода

— Полтора года я была деловодом в роте огневой поддержки. А я давно хотела на позиции выходить, — говорит девушка.

Командир роты огневой поддержки батальона с позывным Старик — командир Дарьи. 49-летний офицер не скрывает: отпускать на передовую девушку, которая является ровесницей его дочери, не хотел.

— Не хватает людей, катастрофически не хватает. И мы уже должны были исполнить ее желания. Честно говоря, я бы ее никогда не отпустил, она такая же, как мой меньший ребенок. Каждые два часа доклад, чтобы я понял, что все хорошо. Она действительно мне как ребенок.

А во время досуга, шутит Дарья, она привлекла побратимов к просмотру сериала. Конечно, о любви.

— Смотрели Роксолану, когда время было, — смеется девушка, а военные добавляют: она смотрит, и они вместе с ней. Ведь они все на одной волне.

Командир расчета СПГ, 38-летний доброволец с Полтавской области с позывным Испанец говорит, что во время боевой работы нареканий к девушке не было никаких.

— У нас сейчас цели по живой силе. Прекрасно справляется. Во-первых, не боится и выполняет все задачи. Справляется со своей работой наводчиком очень хорошо. Главное держать голову холодной, сердце горячим и не бояться просто делать свое дело. Это все о Дарье.

Молодая военная по возвращении со своего первого боевого выхода звонит по видеосвязи родным. На экране мобильного младшая двухлетняя сестренка. Дарья говорит, что готова снова двинуться на передовую. Тем более, что командир не против.

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