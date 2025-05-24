До полномасштабной войны работал поваром, а затем отправился в десантно-штурмовые войска. Александр из Николаева чуть не погиб в первом бою. На глазах терял побратимов, неоднократно был тяжело ранен. Однако каждый раз после реабилитации возвращался на фронт.

Но во время очередной боевой задачи получил ранение, из-за которого больше не может быть на передовой. Сейчас он служит в одном из ТЦК в Николаеве и мечтает снова вернуться на передовую.

История повара, ставшего десантником

Александр до очередного ранения служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде. До полномасштабного вторжения работал поваром. Когда-то проходил срочную службу, мечтал быть коком на флоте. Но когда началась российская агрессия, получил повестку и сразу пошел в военкомат.

— Я не шел за медалями или за наградами. Я иду за жизнь в Украине для своих детей, и, дай Бог, еще и внуков, — говорит мужчина.

Добавляет, что всегда идет первым на все задачи: на зачистку, разведку, штурм. Рассказывает: никогда не забудет свою первую боевую задачу. Это была Донецкая область. На глазах у него погиб побратим. Сам Александр чудом выжил. Россияне беспощадно накрывали огнем, а кусок асфальта вонзился ему в ногу. Но бойца это не остановило.

Я поднял штанину и уже кровь текла. Но я пошел дальше, я на это не обращал внимания. Меня спросил командир, все ли в порядке. Я говорю: “Да там царапина”.

Далее Запорожское направление и очередное ранение во время вражеских обстрелов, когда Александр бросился спасать травмированного побратима.

— По двум ногам прилетела АГС (станковый автоматический гранатомет — ред.). Я его эвакуировал, сам был ранен. Мы его тянули, он падал, висел. Я сразу отказался от эвакуации. С турникетом на ногах я просидел там всю ночь.

Муж дождался эвакуации, медики спасли ему ногу. Но осколок не достали, потому что застрял близко к артерии.

— Он там так и остался, с ним так я и живу. Нога меня не волнует. Я так же хорошо двигаюсь, бегаю. Я после этого ранения смог вернуться.

Александр снова был рядом со своими побратимами на фронте, но во время боевого задания получил еще одно ранение. Теперь, по выводам врачей, он больше не может служить в десантно-штурмовых войсках. Так что мужчину перевели в ТЦК в Николаеве.

— За этот месяц, что я здесь работаю, я уже услышал о себе столько. Человек, не желающий идти на учет, считает, что это я должен, потому что я надел эту форму. Все, он меня считает военным. Но я уже такой же повар, как и он.

Александр рассказывает: после передовой служить в ТЦК не просто, особенно морально. Но считает своим долгом и дальше нести службу.

— Если русня зайдет, будет плохо всем. И их дочерям, и женам, и моим детям, и моим друзьям. Те, кто понимают, идут. Но мы победили. И слава всем героям, положившим свою жизнь за это. И я за это теперь должен продолжать оборонять.

Мы также рассказывали о бойце, который выжил после удара 200-килограммовой бомбы.

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