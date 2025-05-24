До полномасштабной войны работал поваром, а затем отправился в десантно-штурмовые войска. Александр из Николаева чуть не погиб в первом бою. На глазах терял побратимов, неоднократно был тяжело ранен. Однако каждый раз после реабилитации возвращался на фронт. Но во время очередной боевой задачи получил ранение, из-за которого больше не может быть на передовой. Сейчас он служит в одном из ТЦК в Николаеве и мечтает снова вернуться на передовую. История повара, ставшего десантником Александр до очередного ранения служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде. До полномасштабного вторжения работал поваром. Когда-то проходил срочную службу, мечтал быть коком на флоте. Но когда началась российская агрессия, получил повестку и сразу пошел в военкомат.— Я не шел за медалями или за наградами. Я иду за жизнь в Украине для своих детей, и, дай Бог, еще и внуков, — говорит мужчина. Добавляет, что всегда идет первым на все задачи: на зачистку, разведку, штурм. Рассказывает: никогда не забудет свою первую боевую задачу. Это была Донецкая область. На глазах у него погиб побратим. Сам Александр чудом выжил. Россияне беспощадно накрывали огнем, а кусок асфальта вонзился ему в ногу. Но бойца это не остановило. Я поднял штанину и уже кровь текла. Но я пошел дальше, я на это не обращал внимания. Меня спросил командир, все ли в порядке. Я говорю: “Да там царапина”. Далее Запорожское направление и очередное ранение во время вражеских обстрелов, когда Александр бросился спасать травмированного побратима. — По двум ногам прилетела АГС (станковый автоматический гранатомет — ред.). Я его эвакуировал, сам был ранен. Мы его тянули, он падал, висел. Я сразу отказался от эвакуации. С турникетом на ногах я просидел там всю ночь. Муж дождался эвакуации, медики спасли ему ногу. Но осколок не достали, потому что застрял близко к артерии. — Он там так и остался, с ним так я и живу. Нога меня не волнует. Я так же хорошо двигаюсь, бегаю. Я после этого ранения смог вернуться. Читать по теме Вытащили с того света… История бойца, пережившего остановку сердца и кому после ранения Олег Самбуренко получил ранение на Лиманском направлении. В настоящее время проходит реабилитация в Модричах. Александр снова был рядом со своими побратимами на фронте, но во время боевого задания получил еще одно ранение. Теперь, по выводам врачей, он больше не может служить в десантно-штурмовых войсках. Так что мужчину перевели в ТЦК в Николаеве. — За этот месяц, что я здесь работаю, я уже услышал о себе столько. Человек, не желающий идти на учет, считает, что это я должен, потому что я надел эту форму. Все, он меня считает военным. Но я уже такой же повар, как и он. Александр рассказывает: после передовой служить в ТЦК не просто, особенно морально. Но считает своим долгом и дальше нести службу. — Если русня зайдет, будет плохо всем. И их дочерям, и женам, и моим детям, и моим друзьям. Те, кто понимают, идут. Но мы победили. И слава всем героям, положившим свою жизнь за это. И я за это теперь должен продолжать оборонять. Мы также рассказывали о бойце, который выжил после удара 200-килограммовой бомбы. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter