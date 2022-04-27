Припини вживати ці фрази! Як правильно підтримати людину, що переживає стрес

Нині, коли навколо так багато болю та страждань, ми повинні підтримувати один одного. Проте часто люди роблять це неправильно.

Вікна розкажуть, яких помилок найчастіше припускаються люди, підтримуючи інших, та як їх уникнути.

Коли ти хочеш когось підтримати, варто говорити про прояв нашої емпатійності, не плутати зі співчуттям.

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Емпатія — це здатність розуміти й відчувати почуття іншої людини.

Наразі дуже багато людей пережили жахіття, і вони хочуть бути почутими, а не чути у відповідь “Я тебе розумію”.

Кожен має унікальну історію

Пам’ятай, що кожен має свою унікальну історію та досвід, тому казати “Я тебе розумію” — недоречно. Це може тільки викликати роздратованість.

Натомість слід говорити: “Я хочу зрозуміти твої почуття”, “Я можу тобі чимось допомогти?”.

Ніколи не треба знецінювати почуття інших, не порівнюй чужі ситуації між собою.

“Та це дрібниці”, “Іншим ще гірше” — запам’ятай ці фрази та уникай їх.

Вони тільки відштовхнуть людину від тебе, і вона залишиться наодинці зі своїми почуттями.

Якщо хтось почав ділитися з тобою якось інформацією — не тисни, дай людині час і в жодному разі не кажи “А я ж говорив(-ла)..”, “Чому ти мене не послухав(-ла)”.

Шукати позитив

Коли ти хочеш підтримати іншу людину, то треба наголосити на її позитивних рисах, сильних сторонах особи.

Не говори: “Ой, бідна(-ий), мені так тебе шкода”.

Та найголовніше — слухай. Не просто слухай, а намагайся почути та допомогти. Не перебивай, не підганяй, будь поруч.

Але не забувай про себе. Якщо в тебе немає сили та внутрішнього ресурсу когось підтримувати, не роби це на шкоду собі.

Якщо ти не можеш допомогти сам(-а), то краще скоординуй до того, хто може надати якісну підтримку. Раніше ми розповідали про безкоштовну психологічну онлайн-підтримку для українців.