Перестань употреблять эти фразы! Как правильно поддержать человека, переживающего стресс

Сейчас, когда вокруг столько боли и страданий, мы должны поддерживать друг друга. Но часто люди делают это неправильно.

Вікна расскажут, какие самые частые ошибки совершают люди при поддержке и как их избежать.

Если хочешь кого-то поддержать, следует говорить о проявлении нашей эмпатийности, не путать с сочувствием.

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Эмпатия — это способность понимать и ощущать чувства другого человека.

Сейчас очень многие пережили ужас, и они хотят быть услышанными, а не услышать в ответ “Я тебя понимаю”.

Каждая история уникальна

Помни, что у каждого человека своя уникальная история и опыт, поэтому говорить “Я тебя понимаю” — неуместно. Это может только вызвать раздражение.

Вместо этого следует говорить: “Я хочу понять твои чувства”, “Я могу тебе чем-то помочь?”.

Никогда не нужно обесценивать чувства других, не сравнивай разные ситуации между собой.

“Да это мелочи”, “Другим еще хуже” — запомни эти фразы и избегай их.

Они только оттолкнут человека от тебя, и он останется наедине со своими чувствами.

Если кто-то начал делиться с тобой информацией — не дави, дай ей или ему время. И ни в коем случае не говори “А я же говорил(а)…”, “Почему ты меня не послушал(а)”.

Искать позитив

Если ты хочешь поддержать другого человека, подчеркни его или ее положительные черты, сильные стороны личности.

Не говори: “Ой, бедная(-ный), мне так тебя жалко”.

Но самое главное — слушай. Не просто слушай, а пытайся услышать и помочь. Не перебивай, не подгоняй, будь рядом.

Но не забывай о себе. Если у тебя нет сил и внутреннего ресурса кого-то поддерживать, не делай это во вред себе. Если ты не можешь помочь сам(-а), то лучше скоординируй к тому, кто может оказать качественную поддержку.

Раньше мы рассказывали о бесплатной психологической онлайн-поддержке для украинцев.