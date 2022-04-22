Навіть героям потрібна “підзарядка” — що таке емоційне вигорання волонтерів та як його побороти

Українці потужно волонтерять. Хтось плете маскувальні сітки для бійців, хтось закуповує амуніцію чи допомагає на кухні, щоб прогодувати військових. Та коли багато допомагаєш іншим, не завжди вчасно помічаєш, як сідає внутрішня “батарейка”.

Сьогодні ми поговоримо про емоційне вигорання волонтерів: чому воно виникає та як йому запобігти.

Психологиня Галина Волошина каже, що емоційне вигорання, або емоційне виснаження — це одна із захисних реакцій організму, який перебуває у тривалій напрузі чи стресі.

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У волонтерів ціла низка чинників, які сприяють вигоранню:

комунікація з великою кількістю людей (працюють у сфері “людина — людина”);

високий рівень відповідальності і, відповідно, тривоги з цього приводу;

багатозадачність, яка виснажує.



На самому початку війни люди почали займатися волонтерством і віддавалися йому цілком. Це дозволяло відчувати себе потрібним та певною мірою знижувало рівень тривоги від усвідомлення того, що відбувається.

Потім продуктивність почала потроху знижуватися. І це легко помітити, а тому і запобігти можливому вигоранню.

Маркери, що вказують на вигорання

апатія;

швидко втомлюєтеся;

не отримуєте задоволення від процесу;

прояви агресії;

зневіра в собі.

Як подолати вигорання

Є кілька слушних порад. Перша, звісно, найочевидніша.

Дозволь собі відпочити

Люди потребують якісного сну, щоб “підзарядитися”, тож нормалізуй сон і не забувай про перерви під час роботи.

Кажи “ні”

Не берися за всі завдання. Якщо розумієш, що на чомусь не знаєшся, хай краще це завдання виконає компетентна особа.

Створи графік волонтерства

Пам’ятай: твоє життя теж цінне. Приділяй час собі та власним інтересам.

Знайди внутрішню мотивацію

Відшукай для себе відповідь, для чого ти почав(-ла) волонтерити. Внутрішня мотивація надихатиме тебе у хвилини смутку чи втоми.

Гарними порадами також будуть: займайся спортом, не забувай про творчість, спілкуйся з рідними.

— Війна рано чи пізно закінчиться, і державі потрібні люди в ресурсі, які будуть і надалі допомагати відновлювати країну.

Радимо також почитати про те, як працюють благодійні організації під час війни та на що йдуть гроші. Пам’ятай: навіть кілька гривень рятують життя.