Навіть героям потрібна “підзарядка” — що таке емоційне вигорання волонтерів та як його побороти

Українці потужно волонтерять. Хтось плете маскувальні сітки для бійців, хтось закуповує амуніцію чи допомагає на кухні, щоб прогодувати військових. Та коли багато допомагаєш іншим, не завжди вчасно помічаєш, як сідає внутрішня “батарейка”.
Сьогодні ми поговоримо про емоційне вигорання волонтерів: чому воно виникає та як йому запобігти.
Психологиня Галина Волошина каже, що емоційне вигорання, або емоційне виснаження — це одна із захисних реакцій організму, який перебуває у тривалій напрузі чи стресі.
У волонтерів ціла низка чинників, які сприяють вигоранню:
На самому початку війни люди почали займатися волонтерством і віддавалися йому цілком. Це дозволяло відчувати себе потрібним та певною мірою знижувало рівень тривоги від усвідомлення того, що відбувається.
Потім продуктивність почала потроху знижуватися. І це легко помітити, а тому і запобігти можливому вигоранню.
Є кілька слушних порад. Перша, звісно, найочевидніша.
Люди потребують якісного сну, щоб “підзарядитися”, тож нормалізуй сон і не забувай про перерви під час роботи.
Не берися за всі завдання. Якщо розумієш, що на чомусь не знаєшся, хай краще це завдання виконає компетентна особа.
Пам’ятай: твоє життя теж цінне. Приділяй час собі та власним інтересам.
Відшукай для себе відповідь, для чого ти почав(-ла) волонтерити. Внутрішня мотивація надихатиме тебе у хвилини смутку чи втоми.
Гарними порадами також будуть: займайся спортом, не забувай про творчість, спілкуйся з рідними.
— Війна рано чи пізно закінчиться, і державі потрібні люди в ресурсі, які будуть і надалі допомагати відновлювати країну.
Радимо також почитати про те, як працюють благодійні організації під час війни та на що йдуть гроші. Пам’ятай: навіть кілька гривень рятують життя.