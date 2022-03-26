Це все далеко не так просто. Історія однієї волонтерської операції з ліками для України

Зараз кожен свідомий громадянин України намагається допомогти своїй державі вистояти.

Зірки використовують свою популярність та впливовість, аби допомагати шукати необхідне для потреб народу та армії.

Телеведучий Андрій Шабанов запустив волонтерську ініціативу Ти не один. Її фокусним спрямуванням стало забезпечення Киян необхідними ліками.

Пошук партнерів

На думку Шабанова, великі компанії просто не вміють співпрацювати з волонтерами. Їм потрібні папери, офіційні запити, підписи та печатки.

Ми ж працювали миттєво та ключовим у нашому випадку фактором була швидкість.

Доки він був у пошуках партнерів, до організації надходили нові й нові запити. За тиждень назбиралося понад 1000.

Тому команда форсовано шукала компанії та людей для співпраці. Андрій Шабанов особисто спілкувався з тими, хто пропонував допомогу.

Серед них було багато великих організацій. Так, одного прекрасного дня зі мною зв’язалася Катерина Муравйова.

Жінка дізналася список найбільш частих запитів Киян: L-Тироксин, інсулін, Еутерокс, низка інших препаратів — та пообіцяла допомогти.

Виникали певні труднощі. Аби доставити інсулін, організація потребувала спеціального сертифікованого транспорту.

Та попри це Катерина повернулась з хорошою новиною.

Нам вдалося розв’язати питання з великою фурою препаратів для МОЗу і туди ми зможемо додати 20 000 упаковок Л-Тіроксину.

Для порівняння, раніше, волонтерській спільноті вдавалося діставати 500 – 1000 одиниць.

Катерині вдалося зробити це завдяки подружці Валерії Крошиній, яка працює в інвесторській фірмі Partners Group.

Ланцюг взаємодопомоги

Компанія одразу вирішила допомагати Україні.

Фармацевтична компанія зробила величезну знижку на ліки для МОЗ, а Partners Group все оплатили. Також вони оплатили рахунок компанії Alfa Sigma за L-Тироксин.

З упакуванням та доставлянням вантажу в Україну допомогли компанії Galenica та STADA-STADA, проте доставити його могли лише до Львова.

Треба було знайти транспорт, який би відвіз вантаж зі Львова до Києва.

Не встиг я подумати, як мені пише Дмитро Шуров з пропозицію надати транспорт.



А за кермо сів гастрольний водій Pianoboy — Іван.

Прохання долучитися до допомоги

Андрій Шабанов хоче розвезти частину L-Тироксину в регіони, які цього зараз потребують: Харків, Чернігів, Суми.

Зараз, він шукає людей, які могли б йому допомогти отримати й роздати препарат.

Ось так взаємодія людей творить дива. Переможемо.

Леся Нікітюк теж не сидить вдома — телеведуча розповіла про волонтерство.