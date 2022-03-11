Не створювати ажіотажу і не закуповувати ліки про запас: ситуація з медикаментами в Україні

Волонтери допомагають із забезпеченням ліками, оскільки багато аптек не працює, а деякі препарати стали дефіцитом. Проте навіть у найгарячіших регіонах фармацевти виходять на роботу під кулями.

Проблеми з доставкою препаратів насправді зараз існують, але виробники намагаються їх постачати в аптеки усіма можливими способами.

Мінохорони здоров’я та Міноборони просять людей не створювати ажіотажу та не закуповувати ліки прозапас. Оскільки їх може не вистачити тим, кому вони вкрай потрібні та можуть врятувати життя.

Третій тиждень війни, а біля столичних аптек черги. Люди намагаються купити найнеобхідніші ліки. Наразі створено карту, де позначені усі аптеки, які працюють в Києві.

Спокійніше у Черкасах, але там в аптеках вже немає дешевих препаратів, хіба що дорожчі іноземні аналоги. Найскладніше знайти поки знеболюючі, гормональні, йод та кровоспинні препарати.

Дніпро теж без черг, але не всюди є заспокійливі та серцеві препарати, а також дитяче харчування. Багатьох ліків немає, оскільки в перший день війни містяни скупили їх прозапас.

Українські фармвиробники запевняють, що працюють всупереч загрозам у посиленому темпі. Проте запаси ліків є і проблем із найнеобхіднішими препаратами не буде.