Не создавать ажиотаж и не закупать лекарства впрок: ситуация с медикаментами в Украине

Волонтеры помогают с обеспечением лекарством, поскольку многие аптеки не работают, а некоторые препараты стали дефицитом. Однако даже в самых жарких регионах фармацевты выходят на работу под шарами.

Проблемы с доставкой препаратов на самом деле существуют, но производители пытаются их поставлять в аптеки всеми возможными способами.

Минздрав и Минобороны просят людей не создавать ажиотажа и не закупать лекарства впрок. Поскольку их может не хватить тем, кому они очень нужны и могут спасти жизнь.

Третья неделя войны, а возле столичных аптек очереди. Люди пытаются купить самое необходимое лекарство. Сейчас создана карта, где обозначены все аптеки, работающие в Киеве.

Спокойнее в Черкассах, но там в аптеках уже нет дешевых препаратов, разве что более дорогие иностранные аналоги. Сложнее всего найти пока обезболивающие, гормональные, йод и кровоостанавливающие препараты.

Днепр тоже без очередей, но не всюду есть успокаивающие и сердечные препараты, а также детское питание. Многих лекарств нет, поскольку в первый день войны горожане скупили их впрок.

Украинские фармпроизводители уверяют, что работают вопреки угрозам в усиленном темпе. Однако запасы лекарства есть и проблем с необходимыми препаратами не будет.