Запас лекарств в Украине есть: Дмитрий Шимкив о специфике работы аптек во время войны

Пока в России километровые очереди в банкоматы и магазин IKEA, в Украине можно наблюдать разве что скопления людей возле аптек.

Связано ли это с дефицитом лекарств и фармацевтических средств, рассказывает председатель совета директоров фармацевтической компании Дарница Дмитрий Шимкив.

Дмитрий Шимкив рассказывает, что начиная с первого дня войны России против Украины, компания Дарница работает непрерывно.

Мы снабжаем лекарствами госпитали, аптеки, дистрибьюторов по всей территории Украины.

Откуда большие очереди

Во-первых, сейчас мы пользуемся большим спросом. Не все аптеки работают, потому что недостаточно фармацевтов. Многие эвакуировались. Кроме того, есть вопросы по охране этих аптек.

Аптека Дарницы на Левом берегу работает постоянно, даже в комендантское время.

Завод работает, запасы лекарства тоже есть.

Во-вторых, спрос в разных регионах не сбалансирован. Люди сейчас начали покупать большую часть лекарства впрок. Кроме того, волонтеры выкупают большой объем фармацевтической продукции для военных нужд.

Сейчас практически все госпитали, занимающиеся лечением раненых, имеют запас лекарств тоже.

Фармацевтическая область существует и продолжает работать.

По состоянию на сегодняшний день запас лекарств в Украине существует. Больше проблем с дистрибуцией. Необходимо, чтобы оставшиеся в своих городах фармацевты продолжали работать.

Все отрасли должны работать. Наша экономика должна работать в условиях войны, невзирая на угрозы.

Однако лучше быть подготовленным к разным ситуациям и знать, куда обратиться за помощью. Если ты остаешься в Киеве, читай, где найти хлеб, лекарства и товары для животных в столице.