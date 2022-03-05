Где найти хлеб, лекарства и товары для животных в Киеве? Удобные карты для тебя

Столичные власти создали карты, на которых указаны действующие точки по продаже хлеба, зоомагазины, аптеки, гуманитарные штабы. Об этом сообщает Telegram-канал Киевской городской госадминистрации.

Вікна приводят список полезных ссылок на эти карты ниже:

точки по продаже хлеба — https://cutt.ly/gAjDyuV

зоомагазины — https://cutt.ly/fAjSSuK

гуманитарные штабы — https://cutt.ly/0AjSQya

работающие аптеки — https://cutt.ly/GAqtqtN

Добавим, что эти карты также доступны в приложении Киев Цифровой.

По данным местных властей, в магазинах на сегодня есть продукты и товары первой необходимости. Также город создает резерв детского питания, товаров гигиены, теплых вещей и прочего.

Магазины и аптеки в Киеве открыты с 08:00 до 19:00.

В условиях военного положения не прекращает работать общественный транспорт – там, где это возможно. Пассажиров перевозят также с 08:00 до 19:00.

В целом по Киеву действует комендантский час: каждую ночь с 20:00 до 07:00. В это время выходить на улицу запрещено. Исключение сделали только для тех, кто следует к укрытию.

Раньше мы рассказывали, как работает киевское метро и перевозит ли пассажиров.