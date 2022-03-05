Де знайти хліб, ліки й товари для тварин у Києві? Зручні карти для тебе

Столична влада створила карти, на яких вказані діючі точки з продажу хліба, зоомагазини, аптеки, гуманітарні штаби. Про це інформує Telegram-канал Київської міської держадміністрації.

Вікна наводять перелік корисних посилань на ці карти нижче:

точки з продажу хліба — https://cutt.ly/gAjDyuV

зоокрамниці — https://cutt.ly/fAjSSuK

гуманітарні штаби — https://cutt.ly/0AjSQya

аптеки, що працюють — https://cutt.ly/GAqtqtN

Ці мапи також доступні в додатку Київ Цифровий.

За даними місцевої влади, у магазинах на сьогодні є продукти та товари першої необхідності. Також місто створює резерв дитячого харчування, товарів гігієни, теплих речей тощо.

Крамниці та аптеки в Києві відчинені з 08:00 до 19:00.

В умовах воєнного стану не припиняє працювати громадський транспорт — там, де це можливо. Пасажирів перевозять так само з 08:00 до 19:00.

Загалом по Києву діє комендантська година: щоночі з 20:00 до 07:00. У цей час виходити на вулицю заборонено. Виключення зробили тільки для тих, хто прямує до укриття.

Раніше ми розповідали, як працює київське метро та чи перевозить пасажирів.