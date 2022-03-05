Де знайти хліб, ліки й товари для тварин у Києві? Зручні карти для тебе

Столична влада створила карти, на яких вказані діючі точки з продажу хліба, зоомагазини, аптеки, гуманітарні штаби. Про це інформує Telegram-канал Київської міської держадміністрації.
Вікна наводять перелік корисних посилань на ці карти нижче:
Ці мапи також доступні в додатку Київ Цифровий.
За даними місцевої влади, у магазинах на сьогодні є продукти та товари першої необхідності. Також місто створює резерв дитячого харчування, товарів гігієни, теплих речей тощо.
Крамниці та аптеки в Києві відчинені з 08:00 до 19:00.
В умовах воєнного стану не припиняє працювати громадський транспорт — там, де це можливо. Пасажирів перевозять так само з 08:00 до 19:00.
Загалом по Києву діє комендантська година: щоночі з 20:00 до 07:00. У цей час виходити на вулицю заборонено. Виключення зробили тільки для тих, хто прямує до укриття.
Раніше ми розповідали, як працює київське метро та чи перевозить пасажирів.