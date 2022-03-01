Мапа травмпунктів столиці. Збережи собі про всяк випадок

Краще бути підготовленим до різних ситуацій і знати, куди звернутися по допомогу. У Києві створили мапу травмпунктів міста.

Подивитися її можна за посиланням або за допомогою застосунку Київ Цифровий.

На карті вказані як дорослі, так і дитячі травмпункти. Усі вони працюють цілодобово.

Аптеки

Також створили мапу цілодобових аптек столиці. Переглянути її можна за посиланням. На мапі окремо позначені аптеки, в яких наявні інсуліни.

Тим часом багато киян скаржаться, що безліч аптек у столиці зачинені. У МОЗ кажуть, що обмежень щодо роботи аптек не вводили. Вони можуть не працювати тільки якщо їхні працівники відмовилися виходити на роботу.

Загалом же крамниці, торговельні мережі та аптеки у столиці працюють з 8-ї ранку до 19:00.

А з 20:00 до 08:00 у Києві діє комендантська година.

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