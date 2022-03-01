Карта травмпунктов Киева. Сохрани себе на всякий случай

Всегда лучше быть подготовленным к разным ситуациям и знать, куда обратиться за помощью. В Киеве создали карту травмпунктов города.

Посмотреть ее можно по ссылке или с помощью приложения Киев Цифровой.

На карте указаны как взрослые, так и детские травмпункты. Все они работают круглосуточно.

Аптеки

Также была создана карта круглосуточных аптек столицы. Просмотреть ее можно по ссылке. На карте отдельно отмечены аптеки, в которых имеются инсулины.

Тем временем многие киевляне жалуются, что множество аптек в столице закрыты. В Минздраве говорят, что ограничений по работе аптек не вводили. Они могут не работать, только если их работники отказались выходить на работу.

В целом магазины, торговые сети и аптеки в столице работают с 8 утра до 7 вечера.

Напомним, что с 20:00 до 07:00 в Киеве действует комендантский час.

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