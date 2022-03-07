Невідкладна безкоштовна стоматологічна допомога у Києві — розповідаємо, куди звертатися

Про голлівудську посмішку мріє чи не кожен. Проте за красою зубів ховається їх здоров’я. Якщо за ними не доглядати, то може бути не тільки карієс, а й запалення нервів.
А якої болі нам завдають зуби мудрості, так і хочеться їх швидше видалити, проте в умовах війни зробити це не так легко.
Тож деякі стоматологічні клініки вирішили допомагати жителям столиці у цей тяжкий час.
Київська міська державна адміністрація повідомила адреси, де можна отримати безкоштовну невідкладну стоматологічну допомогу.
Загалом звернутися до лікарів можна з 10:00 до 16:00, але треба заздалегідь дзвонити й уточнювати, адже місто живе в умовах воєнного стану.
Загалом звернутися до лікарів можна з 10:00 до 16:00, але треба заздалегідь дзвонити й уточнювати, адже місто живе в умовах воєнного стану.
Інколи зубний біль може застати нас серед ночі, коли немає до кого звернутися. Раніше ми розповідали, як позбутися зубного болю вдома.