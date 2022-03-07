Невідкладна безкоштовна стоматологічна допомога у Києві — розповідаємо, куди звертатися

Про голлівудську посмішку мріє чи не кожен. Проте за красою зубів ховається їх здоров’я. Якщо за ними не доглядати, то може бути не тільки карієс, а й запалення нервів.

А якої болі нам завдають зуби мудрості, так і хочеться їх швидше видалити, проте в умовах війни зробити це не так легко.

Тож деякі стоматологічні клініки вирішили допомагати жителям столиці у цей тяжкий час.

Київська міська державна адміністрація повідомила адреси, де можна отримати безкоштовну невідкладну стоматологічну допомогу.

Загалом звернутися до лікарів можна з 10:00 до 16:00, але треба заздалегідь дзвонити й уточнювати, адже місто живе в умовах воєнного стану.

Лівий берег

вул. А. Навої, 1 — хірург, терапевт, дитячий, (044) 512-16-47

вул. Вербицького, 3-Б — хірург, терапевт, (044) 564-61-84

вул. Харківське шосе, 121 — щелепно-лицьове відділення КМКЛ № 1, хірургічна стоматологія, (044) 561-17-30

Правий берег

вул. Іллєнка, 69-А — хірург, терапевт, дитячий, +380 (67) 449 31 10

вул. Кирилівська 119/1 — Лікар стоматолог-хірург

Інколи зубний біль може застати нас серед ночі, коли немає до кого звернутися. Раніше ми розповідали, як позбутися зубного болю вдома.