Новинки стоматології: від 3D-технологій до експрес-імплантації

Стоматологія активно розвивається з кожним роком. Постійно з’являються нові тренди та методи лікування.

Факти ICTV.Здоров’я поспілкувалися з професором та власником мережі приватних стоматологій Ярославом Заблоцьким та з’ясували, що пропонує пацієнтам сучасна медицина.

Зараз йде глобальна тенденція на природну красу. Але як її досягти?

Імплантація за десять хвилин

Напевно, ти здивуєшся, тому що для встановлення зубного імпланта зараз потрібно лише 10-15 хвилин, адже імплантація — тривала процедура і має багато етапів.

Проте технології удосконалюються. Тепер не потрібно розрізати ясна, а потім накладати шви.

Достатньо зробити мікроскопічний отвір у яснах і ввести туди імплант.

Ти не відчуєш болю й одразу після виходу зі стоматологічного кабінету можеш продовжувати звичне життя.

З переваг імплантації можна назвати відсутність дискомфорту в роті та довготривале використання.

Вініри та люмініри

Вініри та люмініри (накладки на зуби) дозволили багатьом відчути себе голлівудськими зірками з ідеально білосніжною усмішкою.

Проте Ярослав Заблоцький говорить, що це лиш приємний подарунок, а не основне призначення накладок.

Головна роль вінірів — відновлення анатомічної форми зубів, щоб щелепа людини працювала правильно.

Люмініри відрізняються від вінірів кількома факторами:

Вони тонші (близько 0,3 мм). Перед встановленням не потрібно обточувати зуби. Виготовляються з якіснішого матеріалу. Служать до 20 років, тоді як вініри можуть протриматися до 10. Коштують дорожче.

3D-технології

Сканування за допомогою 3D-технологій дає змогу пацієнту побачити наперед, що відбуватиметься з його зубами та який результат на нього чекає.

Цікаво ж, як виглядатиме усмішка після тих чи інших стоматологічних маніпуляцій.

А завдяки 3D-моделюванню можна не тільки побачити майбутні зуби, а й приміряти їх.

Спершу ти обговорюєш зі стоматологом та зубним техніком усі побажання, потім виготовляється модель імпланта.

Ти можеш поносити її кілька днів і одразу відчути, чи тобі комфортно, чи ні, що варто удосконалити.

Лікування поки ти спиш

А ти боїшся стоматолога? Якщо так, то медичний сон (седація) може допомогти тобі позбутися фобії.

Ти просто легко засинаєш, потім прокидаєшся — і вуаля, у дзеркалі сяє усмішка мрії. Ти не відчуєш ніякого болю під час процедури, а тому і хвилюватися не варто.

Але седація — це не наркоз. Після медичного сну пацієнт оговтується досить швидко.

Седацію використовують навіть для лікування дітей.

Профілактика — передусім

Мода приходить та йде, а класичні правила догляду за зубами залишаються незмінними. Набагато краще та дешевше запобігти, аніж лікувати.

Новітні технології дозволяють ефективно лікувати зуби, але це й коштує відповідно.

Тому дбай про зуби змалечку. Уже з шести місяців дитині треба чистити зуби й водити її до стоматолога.

Загалом ми втрачаємо зуби переважно через карієс, дірки та пародонтит (коли зуби здорові, а ясна запалені).

Щоб уникнути цього, треба лишень правильно чистити зуби двічі-тричі на день.

Медичне страхування може частково або повністю покрити витрати на похід до стоматолога. Щоб захистити себе та своїх близьких, читай усе, що треба знати про медичне страхування в Україні.