Новинки стоматологии: от 3D-технологий до экспресс-имплантации

Стоматология активно развивается с каждым годом. Постоянно появляются новые тренды и методы лечения.

Факты ICTV. Здоровье пообщались с профессором и владельцем сети частных стоматологий Ярославом Заблоцким и выяснили, что предлагает пациентам современная медицина.

Сейчас идет глобальная тенденция на природную красоту. Но как ее добиться?

Имплантация за десять минут

Наверное, ты удивишься тому, что для установки зубного импланта сейчас нужно всего 10-15 минут, ведь имплантация — длительная процедура и имеет много этапов.

Однако технологии усовершенствуются. Теперь не нужно разрезать десну, а затем накладывать швы.

Достаточно сделать микроскопическое отверстие в десне и ввести туда имплант.

Ты не почувствуешь боли и сразу после выхода из стоматологического кабинета можешь продолжать привычную жизнь.

Из преимуществ имплантации можно выделить отсутствие дискомфорта во рту и длительное использование.

Виниры и люминиры

Виниры и люминиры (накладки на зубы) позволили многим ощутить себя голливудскими звездами с абсолютно белоснежной улыбкой.

Однако Ярослав Заблоцкий говорит, что это приятный подарок, а не основное назначение накладок.

Главная роль виниров — восстановление анатомической формы зубов, чтобы челюсть человека работала правильно.

Люминиры отличаются от виниров несколькими факторами:

Они более тонкие (около 0,3 мм). Перед установкой не нужно обтачивать зубы. Изготавливаются из более качественного материала. Служат до 20 лет, в то время как виниры могут продержаться до 10. Стоят дороже.

3D-технологии

Сканирование с помощью 3D-технологий позволяет пациенту увидеть заранее, что будет происходить с его зубами и какой результат его ждет.

Интересно ведь, как будет выглядеть улыбка после тех или иных стоматологических манипуляций.

А благодаря 3D-моделированию можно не только увидеть будущие зубы, но и примерить их.

Сначала ты обсуждаешь со стоматологом и зубным техником все пожелания, затем изготавливается модель импланта.

Ты можешь поносить ее несколько дней и сразу почувствовать, комфортно тебе или нет, что стоит усовершенствовать.

Лечение пока ты спишь

Ты боишься стоматолога? Если да, то медицинский сон (седация) может помочь тебе избавиться от фобии.

Ты просто легко засыпаешь, потом просыпаешься — и вуаля, в зеркале сияет улыбка мечты. Ты не почувствуешь никакой боли во время процедуры, а потому и беспокоиться не стоит.

Но седация — это не наркоз. После медицинского сна пациент приходит в себя довольно быстро.

Седацию используют даже при лечении детей.

Профилактика — прежде всего

Мода приходит и уходит, а классические правила ухода за зубами остаются неизменными. Гораздо лучше и дешевле предупредить, чем лечить.

Новейшие технологии позволяют эффективно лечить зубы, но это стоит соответственно.

Поэтому заботься о зубах с детства. Уже с шести месяцев ребенку нужно чистить зубы и водить его к стоматологу.

Чаще всего мы теряем зубы преимущественно из-за кариеса, дыр и пародонтита (когда зубы здоровы, а десна воспалены).

Чтобы избежать этого, нужно только правильно чистить зубы два-три раза в день.

Медицинское страхование может частично или полностью покрыть расходы на поход к стоматологу. Чтобы защитить себя и своих близких, читай все, что нужно знать про медицинское страхование в Украине.