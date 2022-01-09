Здоровье и красота

Новинки стоматологии: от 3D-технологий до экспресс-имплантации

Елена Яковлева, редактор сайта 09 января 2022, 15:00
Новинки в стоматології
Фото: Unsplash

Больше новостей
Чем опасна жертвенность в отношениях – объясняет психолог
Кто такая “запасная” женщина и чем опасна жертвенность в отношениях — объясняет психолог
Новинки стоматологии: от 3D-технологий до экспресс-имплантации
Идеализм и зависимость от мнения окружающих — как избавиться от синдрома отличника
плачь
Нажились на чужом горе: как киевлянку “обворовало” ритуальное агентство
Заподозрили у себя Covid-19: рассказываем, что делать
Заподозрили у себя Covid? Рассказываем, что делать
Смотреть больше

Материалы по теме

Заподозрили у себя Covid-19: рассказываем, что делать
Заподозрили у себя Covid? Рассказываем, что делать
Софія
Это уникальный ребенок: история 16-летней Софии, которой трансплантация спасла жизнь
Трансплантологія
Согласие на донорство — в один клик: украинцы смогут спасти жизни через Дию
Що робити, якщо набрякають ноги
Отекают ноги? Доктор Комаровский рассказал, что делать

Видео
0:03:45
плачь

Нажились на чужом горе: как киевлянку “обворовало” ритуальное агентство
0:03:04
дети
Бежали 10 км босиком: как отчим довел детей до побега из дома
0:01:22
полиция
Рождество с патрульными: как в Киеве полиция устроила праздник для детей
0:03:46
Токаєв
Токаев приказал стрелять в митингующих: актуальные новости о протестах в Казахстане
0:20:47
2200
Вікна-новини. Выпуск от 07.01.2022 (22:00)
0:00:32
Зеленский
Зеленский на сноуборде поздравил украинцев с Рождеством Христовым
0:04:30
работа
Пол, этнос, возраст или религия. За дискриминацию в вакансиях в Украине теперь будут штрафовать
0:01:29
20 лет искали
История появления женщины, которую 20 лет считали без вести пропавшей
0:20:00
1730
Вікна-новини. Выпуск от 07.01.2022 (17:30)
0:02:40
село
На Закарпатье пришло страшное наводнение. Смыло 14 летнего подростка, продолжаются поиски
Больше видео
Заподозрили у себя Covid? Рассказываем, что делать
Читать дальше
Заподозрили у себя Covid? Рассказываем, что делать