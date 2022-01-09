Новинки стоматологии: от 3D-технологий до экспресс-имплантации

Стоматология активно развивается с каждым годом. Постоянно появляются новые тренды и методы лечения.
Факты ICTV. Здоровье пообщались с профессором и владельцем сети частных стоматологий Ярославом Заблоцким и выяснили, что предлагает пациентам современная медицина.
Сейчас идет глобальная тенденция на природную красоту. Но как ее добиться?
Наверное, ты удивишься тому, что для установки зубного импланта сейчас нужно всего 10-15 минут, ведь имплантация — длительная процедура и имеет много этапов.
Однако технологии усовершенствуются. Теперь не нужно разрезать десну, а затем накладывать швы.
Достаточно сделать микроскопическое отверстие в десне и ввести туда имплант.
Достаточно сделать микроскопическое отверстие в десне и ввести туда имплант.
Ты не почувствуешь боли и сразу после выхода из стоматологического кабинета можешь продолжать привычную жизнь.
Из преимуществ имплантации можно выделить отсутствие дискомфорта во рту и длительное использование.
Виниры и люминиры (накладки на зубы) позволили многим ощутить себя голливудскими звездами с абсолютно белоснежной улыбкой.
Однако Ярослав Заблоцкий говорит, что это приятный подарок, а не основное назначение накладок.
Главная роль виниров — восстановление анатомической формы зубов, чтобы челюсть человека работала правильно.
Главная роль виниров — восстановление анатомической формы зубов, чтобы челюсть человека работала правильно.
Люминиры отличаются от виниров несколькими факторами:
Сканирование с помощью 3D-технологий позволяет пациенту увидеть заранее, что будет происходить с его зубами и какой результат его ждет.
Интересно ведь, как будет выглядеть улыбка после тех или иных стоматологических манипуляций.
А благодаря 3D-моделированию можно не только увидеть будущие зубы, но и примерить их.
А благодаря 3D-моделированию можно не только увидеть будущие зубы, но и примерить их.
Сначала ты обсуждаешь со стоматологом и зубным техником все пожелания, затем изготавливается модель импланта.
Ты можешь поносить ее несколько дней и сразу почувствовать, комфортно тебе или нет, что стоит усовершенствовать.
Ты боишься стоматолога? Если да, то медицинский сон (седация) может помочь тебе избавиться от фобии.
Ты просто легко засыпаешь, потом просыпаешься — и вуаля, в зеркале сияет улыбка мечты. Ты не почувствуешь никакой боли во время процедуры, а потому и беспокоиться не стоит.
Но седация — это не наркоз. После медицинского сна пациент приходит в себя довольно быстро.
Седацию используют даже при лечении детей.
Седацию используют даже при лечении детей.
Мода приходит и уходит, а классические правила ухода за зубами остаются неизменными. Гораздо лучше и дешевле предупредить, чем лечить.
Новейшие технологии позволяют эффективно лечить зубы, но это стоит соответственно.
Поэтому заботься о зубах с детства. Уже с шести месяцев ребенку нужно чистить зубы и водить его к стоматологу.
Чаще всего мы теряем зубы преимущественно из-за кариеса, дыр и пародонтита (когда зубы здоровы, а десна воспалены).
Чаще всего мы теряем зубы преимущественно из-за кариеса, дыр и пародонтита (когда зубы здоровы, а десна воспалены).
Чтобы избежать этого, нужно только правильно чистить зубы два-три раза в день.
Медицинское страхование может частично или полностью покрыть расходы на поход к стоматологу. Чтобы защитить себя и своих близких, читай все, что нужно знать про медицинское страхование в Украине.