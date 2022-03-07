Неотложная бесплатная стоматологическая помощь в Киеве — рассказываем, куда обращаться

О голливудской улыбке мечтает каждый. Однако за красотой зубов скрывается их здоровье. Если за ними не ухаживать, то может быть не только кариес, но и воспаление нервов.

А какую боль нам причиняют зубы мудрости, так и хочется их быстрее удалить, однако в условиях войны сделать это не так легко.

Некоторые стоматологические клиники решили помогать жителям столицы в это тяжелое время.

Киевская городская государственная администрация сообщила адреса, где можно получить бесплатную неотложную стоматологическую помощь.

В общем, обратиться к врачам можно с 10:00 до 16:00, но нужно заранее звонить и уточнять, ведь город живет в условиях военного положения.

Левый берег

ул. А. Навои, 1 — хирург, терапевт, детский, (044) 512-16-47

ул. Вербицкого, 3-Б — хирург, терапевт, (044) 564-61-84

ул. Харьковское шоссе, 121 — челюстно-лицевое отделение КГКБ № 1, хирургическая стоматология, (044) 561-17-30

Правый берег

ул. Ильенко, 69-А — хирург, терапевт, детский, +380 (67) 449 31 10

ул. Кирилловская 119/1 — Врач стоматолог-хирург

Иногда зубная боль может застать нас среди ночи, когда не к кому обратиться. Раньше мы рассказывали, как избавиться от зубной боли дома.