Неотложная бесплатная стоматологическая помощь в Киеве — рассказываем, куда обращаться

О голливудской улыбке мечтает каждый. Однако за красотой зубов скрывается их здоровье. Если за ними не ухаживать, то может быть не только кариес, но и воспаление нервов.
А какую боль нам причиняют зубы мудрости, так и хочется их быстрее удалить, однако в условиях войны сделать это не так легко.
Некоторые стоматологические клиники решили помогать жителям столицы в это тяжелое время.
Киевская городская государственная администрация сообщила адреса, где можно получить бесплатную неотложную стоматологическую помощь.
В общем, обратиться к врачам можно с 10:00 до 16:00, но нужно заранее звонить и уточнять, ведь город живет в условиях военного положения.
В общем, обратиться к врачам можно с 10:00 до 16:00, но нужно заранее звонить и уточнять, ведь город живет в условиях военного положения.
Иногда зубная боль может застать нас среди ночи, когда не к кому обратиться. Раньше мы рассказывали, как избавиться от зубной боли дома.