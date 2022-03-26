Это все далеко не так просто. История одной волонтерской операции с лекарствами для Украины

Сейчас каждый сознательный гражданин пытается помочь своему государству выстоять.

Звезды используют свою популярность и влиятельность, чтобы помогать искать необходимое для нужд народа и армии.

Телеведущий Андрей Шабанов запустил волонтерскую инициативу Ты не один. Ее фокусным направлением стало обеспечение киевлян необходимыми лекарствами.

Поиск партнеров

Андрей Шабанов посетовал, что крупные компании просто не умеют сотрудничать с волонтерами. Им необходимы бумаги, официальные запросы, подписи и печати.

Мы ведь работали мгновенно и ключевым в нашем случае фактором была скорость.

Пока он был в поисках партнеров, в организацию поступали новые и новые запросы. За неделю собралось более 1000.

Потому команда форсированно искала компании и людей для сотрудничества. Андрей Шабанов лично общался с теми, кто предлагал помощь.

Среди них было много крупных организаций. Так, в один прекрасный день со мной связалась Екатерина Муравьева.

Женщина узнала список наиболее частых запросов Киева: L-Тироксин, Инсулин, Эутерокс, ряд других препаратов — и пообещала помочь.

Возникали определенные трудности. Чтобы доставить инсулин, организация нуждалась в специальном сертифицированном транспорте.

И несмотря на это, Екатерина вернулась с хорошей новостью.

Нам удалось решить вопрос с большой фурой препаратов для МОЗа, и туда мы сможем добавить 20 000 упаковок Л-Тироксина.

Для сравнения: ранее волонтерскому сообществу удавалось доставать 500 – 1000 упаковок.

Екатерине удалось сделать это благодаря подружке Валерии Крошине, работающей в инвесторской фирме Partners Group.

Цепь взаимопомощи

Компания сразу решила помогать Украине.

Фармацевтическая компания сделала огромную скидку на лекарства для Минздрава, а Partners Group все оплатили. Также они оплатили счет компании Alfa Sigma за L-тироксин.

С упаковкой и доставкой груза в Украину помогли компании Galenica и STADA-STADA, однако доставить его могли только во Львов.

Надо было найти транспорт, который отвез груз со Львова в Киев.

Не успел я подумать, как мне пишет Дмитрий Шуров с предложением предоставить транспорт.

А за руль сел гастрольный водитель Pianoboy — Иван.

Просьба присоединиться к помощи

Андрей Шабанов хочет развезти часть L-Тироксина в регионы, которые в этом сейчас нуждаются: Харьков, Чернигов, Сумы.

Сейчас он ищет людей, которые могли бы ему помочь получить и раздать препарат.

Вот так взаимная работа и помощь творят чудеса благотворительности. Мы победим.

Леся Никитюк тоже не сидит дома – телеведущая рассказала о волонтёрстве.