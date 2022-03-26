Это все далеко не так просто. История одной волонтерской операции с лекарствами для Украины

Сейчас каждый сознательный гражданин пытается помочь своему государству выстоять.
Звезды используют свою популярность и влиятельность, чтобы помогать искать необходимое для нужд народа и армии.
Телеведущий Андрей Шабанов запустил волонтерскую инициативу Ты не один. Ее фокусным направлением стало обеспечение киевлян необходимыми лекарствами.
Андрей Шабанов посетовал, что крупные компании просто не умеют сотрудничать с волонтерами. Им необходимы бумаги, официальные запросы, подписи и печати.
Мы ведь работали мгновенно и ключевым в нашем случае фактором была скорость.
Мы ведь работали мгновенно и ключевым в нашем случае фактором была скорость.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Шабанов (@shabanov.rock_n_roll)
Публикация от Андрей Шабанов (@shabanov.rock_n_roll)
Пока он был в поисках партнеров, в организацию поступали новые и новые запросы. За неделю собралось более 1000.
Потому команда форсированно искала компании и людей для сотрудничества. Андрей Шабанов лично общался с теми, кто предлагал помощь.
Среди них было много крупных организаций. Так, в один прекрасный день со мной связалась Екатерина Муравьева.
Среди них было много крупных организаций. Так, в один прекрасный день со мной связалась Екатерина Муравьева.
Женщина узнала список наиболее частых запросов Киева: L-Тироксин, Инсулин, Эутерокс, ряд других препаратов — и пообещала помочь.
Возникали определенные трудности. Чтобы доставить инсулин, организация нуждалась в специальном сертифицированном транспорте.
И несмотря на это, Екатерина вернулась с хорошей новостью.
Нам удалось решить вопрос с большой фурой препаратов для МОЗа, и туда мы сможем добавить 20 000 упаковок Л-Тироксина.
Нам удалось решить вопрос с большой фурой препаратов для МОЗа, и туда мы сможем добавить 20 000 упаковок Л-Тироксина.
Для сравнения: ранее волонтерскому сообществу удавалось доставать 500 – 1000 упаковок.
Екатерине удалось сделать это благодаря подружке Валерии Крошине, работающей в инвесторской фирме Partners Group.
Компания сразу решила помогать Украине.
Фармацевтическая компания сделала огромную скидку на лекарства для Минздрава, а Partners Group все оплатили. Также они оплатили счет компании Alfa Sigma за L-тироксин.
С упаковкой и доставкой груза в Украину помогли компании Galenica и STADA-STADA, однако доставить его могли только во Львов.
Надо было найти транспорт, который отвез груз со Львова в Киев.
Не успел я подумать, как мне пишет Дмитрий Шуров с предложением предоставить транспорт.
Не успел я подумать, как мне пишет Дмитрий Шуров с предложением предоставить транспорт.
А за руль сел гастрольный водитель Pianoboy — Иван.
Андрей Шабанов хочет развезти часть L-Тироксина в регионы, которые в этом сейчас нуждаются: Харьков, Чернигов, Сумы.
Сейчас он ищет людей, которые могли бы ему помочь получить и раздать препарат.
Вот так взаимная работа и помощь творят чудеса благотворительности. Мы победим.
Леся Никитюк тоже не сидит дома – телеведущая рассказала о волонтёрстве.