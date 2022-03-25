Вместо экранов — в координационном центре: Леся Никитюк о волонтерстве во время войны

Украинские звезды не игнорируют ситуацию в стране: некоторые пошли на фронт, кто-то занялся волонтерством, другие — собирают средства.

Известная телеведущая Леся Никитюк рассказала о том, как волонтерит во время войны.

Ведущая создала Telegram-канал, который помогает установить связь между волонтерами и людьми, нуждающимися в помощи.

Я рада, что этот канал позволяет решать проблемы за секунды.

Также Никитюк рассказала, что на базе этого Telegram-канала открыли центр для переселенцев в Хмельницком.

— Мы стараемся баловать их вкусной едой, отвлекать общением, предоставлять необходимую помощь, — говорит Никитюк.

Ведущая рассказала, что волонтеры помогают искать места для постоянного проживания переселенцев, ведь в центре можно остаться на несколько дней, нужных условий там нет.

По словам ведущей, местные жители помогают, кто чем может, поэтому пока проблем с продовольствием нет.

Украинские и мировые звезды вместе с международными каналами объединились, чтобы собрать деньги для Украины. 27 марта в Варшаве пройдет благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины.