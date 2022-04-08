Навіть кілька гривень рятують життя. Як працюють благодійні організації під час війни й на що йдуть гроші

Спочатку уявіть перинатальний центр. Це така лікарня, де з’являються на світ передчасно народжені діти.

А за вікном війна, вікна закладені мішками із піском, на роботу виходить мало медперсоналу (але серед них ті, хто працює цілодобово), періодично зникає електроенергія через обстріли, а ще у цьому центрі просто немає дитячих сумішей для харчування.

На жаль, саме так виглядає жахлива реальність у багатьох регіонах України через війну, яку розв’язала Росія на наших землях. Це відчуваємо ми, знає цивілізований світ, а хтось щодня це бачить за вікном чи чує з укриття.

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Але життя потрібно рятувати. І в таких умовах працюють волонтери й благодійники. Піарник dobro.ua Богдан Бердник розповів нам про роботу благодійних організацій під час війни й куди витрачаються гроші, які жертвують люди й компанії.

Богдан каже, що війна зруйнувала усі відпрацьовані механізми та безліч ланцюжків, які допомагали забезпечувати не лише лікарні, але і супермаркети чи аптеки.

— Аби терміново розв’язувати проблеми, які виникають ледь не щогодини, зараз самовіддано працюють не лише благодійні фонди, але і волонтери.

Щодня українці та небайдужі іноземці з усіх куточків світу перераховують сотні тисяч гривень, щоб допомагати громадянам нашої країни.

На що йдуть кошти

Останнім часом це питання починає звучати все частіше, тому розповім, як це працює, аби розкласти все по поличках.

Благодійні організації, волонтери, представники бізнесу та інші небайдужі люди за понад місяць війни зібрали неймовірні суми.

Було створено багато корисних ресурсів, де зібрана вся необхідна інформація, самоорганізувались волонтерські групи у соціальних мережах. Всі проблеми, запити та прохання вирішуються спільно. Бо у нас одна мета — одержати перемогу.

Скільки зібрали коштів

Від початку російської агресії на dobro.ua було зібрано понад 12 000 000 гривень на допомогу країні.

— Якщо у мирний час ми могли спрямовувати кошти на розвиток (будівництво майданчиків, екологічні проекти, функціонування дитячих реабілітаційних центрів), то зараз вони здебільшого спрямовані на термінове вирішення нагальних проблем.

Треба наголосити, що благодійні внески вже не рятують життя якоїсь конкретної дитини у лікарні.

Зараз вони рятують життя кожної дитини, яка внаслідок війни опинилася на лікарняному ліжку.

Наше завдання спробувати допомогти кожному, хто отримав поранення, та кожному, хто переживає гуманітарну кризу.

Кошти витрачаються на вкрай прості та критично необхідні речі:

придбання медикаментів, витратних матеріалів та ліків для лікарень, де рятують військових та цивільних, які отримують поранення;

забезпечення безперебійної та якісної роботи дитячих лікарень і пологових будинків. Важливо підтримувати ті заклади, які докладають зусиль до того, аби українців ставало більше!

гуманітарне забезпечення переселенців, кризових родин, родин, де виховуються діти з інвалідністю;

забезпечення безперервного лікування для тих, хто цього потребує (паліативні хворі, онкохворі, люди з муковісцидозом та інші);

фінансування та підтримка існування шелтерів (прихистків), куди прибувають переселенці та постраждалі від війни;

за замовчуванням необхідно підтримувати ТРО й ЗСУ, які боронять країну.

А тепер найголовніше! Це — ви. Так, абсолютно кожен з вас.

— Зараз кожен може вплинути на процеси, які відбуваються всередині нашої країни, ваші внески трансформуються у критично необхідну допомогу, часом від неї буквально залежить життя, — наголошує Богдан.

Важлива будь-яка допомога

Богдан Бердник розповів історію, яка трапилася кілька днів тому. На проекті допомоги важкохворим дітям із гарячих точок анонімний користувач зробив внесок у кілька гривень з підписом “Заради миру!”.

Не можу не погодитися. Нам потрібен мир і ми будемо за нього боротися, навіть якщо у нас є лише кілька гривень.

Зараз організація намагається забезпечувати дитячі лікарні, адже від початку військової агресії РФ травмовано вже понад 250 дітей. Цим медзакладам підтримка необхідна терміново, ти також можеш долучитися.

Не припиняйте допомагати! Разом до перемоги!

Також хлопець наголосив, що треба перевіряти інформацію про збір коштів, бо в мережі працює багато шахраїв.

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