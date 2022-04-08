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Навіть кілька гривень рятують життя. Як працюють благодійні організації під час війни й на що йдуть гроші

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Квітня 2022, 06:30
Куди витрачають кошти благодійні організації під час війни
Фото: Pexels, Unsplash

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