Даже героям нужна “подзарядка” — что такое эмоциональное выгорание волонтеров и как его преодолеть

Украинцы мощно волонтерят с первого дня полномасштабного вторжения. Кто-то плетет маскировочные сетки для бойцов, кто-то закупает амуницию или помогает на кухне, чтобы прокормить военных. Но когда много помогаешь другим, не всегда вовремя замечаешь, как садится внутренняя “батарейка”.
Сегодня мы поговорим об эмоциональном выгорании волонтеров: почему оно возникает и как его предотвратить.
Психолог Галина Волошина говорит, что эмоциональное выгорание, или эмоциональное истощение — это одна из защитных реакций организма, который находится в длительном напряжении или стрессе.
Жизнь волонтеров наполнена целым рядом факторов, которые способствую выгоранию:
В начале войны люди начали заниматься волонтерством и отдавались этому целиком и полностью. Это позволяло чувствовать себя нужным и определенным образом снижало уровень тревоги от осознания происходящего.
Затем производительность начала понемногу снижаться. И это легко заметить, а потому и предотвратить возможное выгорание.
Есть несколько дельных советов. Первый, конечно же, самый очевидный.
Люди нуждаются в качественном сне, чтобы “подзарядиться”, поэтому нормализуй сон и не забывай о перерывах во время работы.
Не берись за все задачи. Если понимаешь, что чего-то не знаешь, пусть лучше эту задачу выполнит компетентное лицо.
Помни: твоя жизнь тоже ценна. Уделяй время себе и собственным интересам.
Сформулируй для себя ответ, для чего ты начал(-а) волонтерить. Внутренняя мотивация будет вдохновлять тебя в минуты тоски или усталости.
Хорошими советами также будут: занимайся спортом, не забывай о творчестве, общайся с родными.
— Война рано или поздно закончится, и государству нужны люди в ресурсе, которые будут и дальше помогать восстанавливать страну, — говорит психолог.
Советуем также почитать о том, как работают благотворительные организации во время войны и на что идут деньги. Помни: даже несколько гривен могут спасти жизнь.