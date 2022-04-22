Даже героям нужна “подзарядка” — что такое эмоциональное выгорание волонтеров и как его преодолеть

Украинцы мощно волонтерят с первого дня полномасштабного вторжения. Кто-то плетет маскировочные сетки для бойцов, кто-то закупает амуницию или помогает на кухне, чтобы прокормить военных. Но когда много помогаешь другим, не всегда вовремя замечаешь, как садится внутренняя “батарейка”.

Сегодня мы поговорим об эмоциональном выгорании волонтеров: почему оно возникает и как его предотвратить.

Психолог Галина Волошина говорит, что эмоциональное выгорание, или эмоциональное истощение — это одна из защитных реакций организма, который находится в длительном напряжении или стрессе.

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Жизнь волонтеров наполнена целым рядом факторов, которые способствую выгоранию:

коммуникация с большим количеством людей (работают в сфере “человек — человек”);

высокий уровень ответственности и, соответственно, тревоги на этот счет;

многозадачность, которая истощает.

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В начале войны люди начали заниматься волонтерством и отдавались этому целиком и полностью. Это позволяло чувствовать себя нужным и определенным образом снижало уровень тревоги от осознания происходящего.

Затем производительность начала понемногу снижаться. И это легко заметить, а потому и предотвратить возможное выгорание.

Маркеры, указывающие на выгорание

апатия;

вы быстро устаете;

не получаете удовольствия от процесса;

проявления агрессии;

разочарованность в себе.

Как преодолеть выгорание

Есть несколько дельных советов. Первый, конечно же, самый очевидный.

Позволь себе отдохнуть

Люди нуждаются в качественном сне, чтобы “подзарядиться”, поэтому нормализуй сон и не забывай о перерывах во время работы.

Говори “нет”

Не берись за все задачи. Если понимаешь, что чего-то не знаешь, пусть лучше эту задачу выполнит компетентное лицо.

Создай график волонтерства

Помни: твоя жизнь тоже ценна. Уделяй время себе и собственным интересам.

Найди внутреннюю мотивацию

Сформулируй для себя ответ, для чего ты начал(-а) волонтерить. Внутренняя мотивация будет вдохновлять тебя в минуты тоски или усталости.

Хорошими советами также будут: занимайся спортом, не забывай о творчестве, общайся с родными.

— Война рано или поздно закончится, и государству нужны люди в ресурсе, которые будут и дальше помогать восстанавливать страну, — говорит психолог.

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