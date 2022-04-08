Даже несколько гривен спасают жизнь. Как работают благотворительные организации во время войны

Представьте перинатальный центр. Это такая больница, где появляются на свет рано рожденные дети.

А за окном война, окна заложены мешками с песком, на работу выходит мало медперсонала (но среди них есть работающие круглосуточно), периодически исчезает электроэнергия из-за обстрелов, а еще в этом центре просто нет детских смесей для питания.

К сожалению, именно так выглядит ужасная реальность во многих регионах Украины из-за войны, которую развязала Россия на наших землях. Это чувствуем мы, знает цивилизованный мир, а кто-то каждый день видит за окном или слышит из укрытия.

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Но жизни нужно спасать. И в таких условиях работают волонтеры и благотворители. Пиарщик dobro.ua Богдан Бердник рассказал нам о работе благотворительных организаций во время войны и куда тратятся деньги, которые жертвуют люди и компании.

Богдан Бердник говорит, что война разрушила все отработанные механизмы и множество действующих цепочек, которые помогали обеспечивать не только больницы, но и супермаркеты или аптеки.

— Чтобы срочно решать проблемы, которые возникают почти каждый час, сейчас самоотверженно работают не только благотворительные фонды, но и волонтеры.

Каждый день украинцы и небезразличные иностранцы со всех уголков мира перечисляют сотни тысяч гривен, чтобы помогать гражданам нашей страны.

На что идут средства

В последнее время этот вопрос начинает звучать все чаще, поэтому расскажу, как это работает, чтобы разложить по полочкам.

Благотворительные организации, волонтеры, представители бизнеса и другие небезразличные люди за месяц войны собрали невероятные суммы.

Было создано много полезных ресурсов, где собрана вся необходимая информация, самоорганизовались также волонтерские группы в социальных сетях. Все проблемы, запросы и просьбы разрешаются совместно. Потому что у нас одна цель — одержать победу.

Сколько собрали средств

С начала российской агрессии на dobro.ua было собрано более 12 000 000 гривен в помощь стране.

— Если в мирное время мы могли направлять средства на развитие (строительство площадок, экологические проекты, функционирование детских реабилитационных центров), то сейчас они в большинстве своем направлены на срочное решение насущных проблем.

Следует отметить, что благотворительные взносы уже не спасают жизнь какого-то конкретного ребенка в больнице.

Сейчас они спасают жизнь каждого ребенка, который в результате войны оказался на больничной койке.

Наша задача попытаться помочь каждому, кто получил ранение, и каждому, кто переживает гуманитарный кризис.

Средства тратятся на крайне простые и критически необходимые вещи:

приобретение медикаментов, расходных материалов и лекарств для больниц, где спасают военных и гражданских, получающих ранения;

обеспечение бесперебойной и качественной работы детских больниц и роддомов. Важно поддерживать те заведения, которые прилагают усилия к тому, чтобы украинцев становилось больше!

гуманитарное обеспечение переселенцев, кризисных семей, семей, где воспитываются дети с инвалидностью;

обеспечение непрерывного лечения для нуждающихся (палиативные больные, онкобольные, люди с муковисцидозом и другие);

финансирование и поддержка существования шелтеров, куда прибывают переселенцы и пострадавшие от войны;

по умолчанию необходимо поддерживать ТРО и ВСУ, защищающие страну.

А теперь самое главное! Это — вы. Да, абсолютно каждый из вас.

— Сейчас каждый может повлиять на происходящие внутри нашей страны процессы, ваши взносы трансформируются в критически необходимую помощь, порой от нее буквально зависит жизнь, — отмечает pr-щик.

Важна любая помощь

Богдан Бердник рассказал историю, которая произошла несколько дней назад. На проекте помощи тяжелобольным детям с горячих точек анонимный пользователь сделал вклад в несколько гривен с подписью “Ради мира!”.

Не могу не согласиться. Нам нужен мир, и мы будем за него бороться, даже если у нас есть всего несколько гривен.

Сейчас организация пытается обеспечивать детские больницы, ведь с начала военной агрессии РФ травмировано более 250 детей. Этим медучреждениям поддержка необходима срочно, ты тоже можешь приобщиться.

Не переставайте помогать! Вместе к победе!

Также Богдан Бердник подчеркнул, что нужно тщательно проверять информацию о сборе средств, потому что в сети работает множество мошенников.

Иногда доброта украинцев поражает! 18-летний Костя Краснов собирает деньги на бронежилеты для военных, несмотря на то, что у самого аутизм.