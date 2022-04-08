Путешествия и вдохновение

Даже несколько гривен спасают жизнь. Как работают благотворительные организации во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 апреля 2022, 06:30
Куди витрачають кошти благодійні організації під час війни
Фото: Unsplash, Pexels

Больше новостей
Ситуація в Україні станом на 8 квітня
Сумская область полностью освобождена от оккупанта! Куда сбежал враг
як зберегти сім'ю
Я боюсь за нашу семью: как уберечь чувства, если вынуждены быть в разлуке
Чому в Україні зросла кількість ДТП
“Неуправляемый” Киев: в столицу возвращаются автомобили, а заодно и ДТП
Чому теніє в очах, коли встаю
Встаешь с места и темнеешь в глазах? Рассказываем о самых распространенных причинах головокружения
Смотреть больше

Материалы по теме

Ситуація в Україні станом на 8 квітня
Сумская область полностью освобождена от оккупанта! Куда сбежал враг
як зберегти сім'ю
Я боюсь за нашу семью: как уберечь чувства, если вынуждены быть в разлуке
Чому в Україні зросла кількість ДТП
“Неуправляемый” Киев: в столицу возвращаются автомобили, а заодно и ДТП
Карта Бойових дій України 8 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 8 апреля

Видео
0:05:01
Ситуація в Україні станом на 8 квітня

Сумская область полностью освобождена от оккупанта! Куда сбежал враг
0:03:55
Чому в Україні зросла кількість ДТП
“Неуправляемый” Киев: в столицу возвращаются автомобили, а заодно и ДТП
Карта Бойових дій України 8 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 8 апреля
0:08:33
звернення зеленського 7 квітня
Вот это наш бренд! Будем учить мир быть смелыми на полную — обращение Зеленского 7 апреля
Нові докази воєнних злочинів російських військових у Бучі
Альтернатива снимкам Мaxar: ещё одни важные доказательства преступлений российских военных в Буче
ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини
ООН приостановила членство России в Совете по правам человека — и РФ сразу заявила о своем полном выходе из Органа
Київ
Киев оживает: заработали маршрутки, библиотеки и продуктовые ярмарки
Ембарго на нафту
Европарламент поддержал немедленное эмбарго на нефть и газ из России. Но действительно ли это сработает — рассказывает эксперт
Уривок книги Путінократія від німецького журналіста
Чтобы победить врага, нужно досконально его знать! Путинократия от германского журналиста
0:03:21
Коля Серга
И с гитарой, и с автоматом! Как Коля Серга борется за Украину и что говорит о коллеге Тодоренко
Больше видео
Чому теніє в очах, коли встаю
Читать дальше
Встаешь с места и темнеешь в глазах? Рассказываем о самых распространенных причинах головокружения
Коли єврейський Великдень – Песах у 2022 році в Україні
Читать дальше
Хаг семеах или с еврейской Пасхой! Дата, история и традиции Песаха

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь