Даже несколько гривен спасают жизнь. Как работают благотворительные организации во время войны

Представьте перинатальный центр. Это такая больница, где появляются на свет рано рожденные дети.
А за окном война, окна заложены мешками с песком, на работу выходит мало медперсонала (но среди них есть работающие круглосуточно), периодически исчезает электроэнергия из-за обстрелов, а еще в этом центре просто нет детских смесей для питания.
К сожалению, именно так выглядит ужасная реальность во многих регионах Украины из-за войны, которую развязала Россия на наших землях. Это чувствуем мы, знает цивилизованный мир, а кто-то каждый день видит за окном или слышит из укрытия.
Но жизни нужно спасать. И в таких условиях работают волонтеры и благотворители. Пиарщик dobro.ua Богдан Бердник рассказал нам о работе благотворительных организаций во время войны и куда тратятся деньги, которые жертвуют люди и компании.
Богдан Бердник говорит, что война разрушила все отработанные механизмы и множество действующих цепочек, которые помогали обеспечивать не только больницы, но и супермаркеты или аптеки.
— Чтобы срочно решать проблемы, которые возникают почти каждый час, сейчас самоотверженно работают не только благотворительные фонды, но и волонтеры.
— Чтобы срочно решать проблемы, которые возникают почти каждый час, сейчас самоотверженно работают не только благотворительные фонды, но и волонтеры.
Каждый день украинцы и небезразличные иностранцы со всех уголков мира перечисляют сотни тысяч гривен, чтобы помогать гражданам нашей страны.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dobro.ua (@dobro.ua__)
Публикация от dobro.ua (@dobro.ua__)
В последнее время этот вопрос начинает звучать все чаще, поэтому расскажу, как это работает, чтобы разложить по полочкам.
В последнее время этот вопрос начинает звучать все чаще, поэтому расскажу, как это работает, чтобы разложить по полочкам.
Благотворительные организации, волонтеры, представители бизнеса и другие небезразличные люди за месяц войны собрали невероятные суммы.
Было создано много полезных ресурсов, где собрана вся необходимая информация, самоорганизовались также волонтерские группы в социальных сетях. Все проблемы, запросы и просьбы разрешаются совместно. Потому что у нас одна цель — одержать победу.
С начала российской агрессии на dobro.ua было собрано более 12 000 000 гривен в помощь стране.
С начала российской агрессии на dobro.ua было собрано более 12 000 000 гривен в помощь стране.
— Если в мирное время мы могли направлять средства на развитие (строительство площадок, экологические проекты, функционирование детских реабилитационных центров), то сейчас они в большинстве своем направлены на срочное решение насущных проблем.
Следует отметить, что благотворительные взносы уже не спасают жизнь какого-то конкретного ребенка в больнице.
Сейчас они спасают жизнь каждого ребенка, который в результате войны оказался на больничной койке.
Сейчас они спасают жизнь каждого ребенка, который в результате войны оказался на больничной койке.
Наша задача попытаться помочь каждому, кто получил ранение, и каждому, кто переживает гуманитарный кризис.
Средства тратятся на крайне простые и критически необходимые вещи:
А теперь самое главное! Это — вы. Да, абсолютно каждый из вас.
А теперь самое главное! Это — вы. Да, абсолютно каждый из вас.
— Сейчас каждый может повлиять на происходящие внутри нашей страны процессы, ваши взносы трансформируются в критически необходимую помощь, порой от нее буквально зависит жизнь, — отмечает pr-щик.
Богдан Бердник рассказал историю, которая произошла несколько дней назад. На проекте помощи тяжелобольным детям с горячих точек анонимный пользователь сделал вклад в несколько гривен с подписью “Ради мира!”.
Не могу не согласиться. Нам нужен мир, и мы будем за него бороться, даже если у нас есть всего несколько гривен.
Не могу не согласиться. Нам нужен мир, и мы будем за него бороться, даже если у нас есть всего несколько гривен.
Сейчас организация пытается обеспечивать детские больницы, ведь с начала военной агрессии РФ травмировано более 250 детей. Этим медучреждениям поддержка необходима срочно, ты тоже можешь приобщиться.
Не переставайте помогать! Вместе к победе!
Не переставайте помогать! Вместе к победе!
Также Богдан Бердник подчеркнул, что нужно тщательно проверять информацию о сборе средств, потому что в сети работает множество мошенников.
Иногда доброта украинцев поражает! 18-летний Костя Краснов собирает деньги на бронежилеты для военных, несмотря на то, что у самого аутизм.