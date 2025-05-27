Вечір з Орландо Блумом: серіали та фільми з улюбленим актором — добірка

Орландо Блум — це той актор, дивлячись фільм з яким, забуваєш про що взагалі йдеться. Його образи у кіно завжди харизматичні, яскраві, сексуальні та цікаві. Нині голлівудському актору вже 48 років, та його популярність на телеекранах не вгасає!

Вікна зібрали для тебе серіали з Орландо Блумом, а ще небанальні фільми, які міг/ могла не бачити! Влаштовуйся зручніше та гортай добірку.

Серіали з Орландо Блумом

Загалом Орландо Блум — актор фільмів, а не серіалів. Тож його поява у багатосерійних проектах дуже рідкісна. Найчастіше йому перепадали епізодичні / гостьові ролі.

Карнівал Роу — фентезі-серіал про міфічних істот. Істоти знаходять свою домівку, випалену війною та осідають тут. Люди не надто раді мігрантам. Центром історії є розслідування таємничих убивств, що загрожують похитнути перемир’я.

Крім Орландо Блума, у серіалі грають Кара Делевінь, Саймон Макберні, Тамзін Мерчант. Серіал має два сезони і 18 серій. Його не будуть продовжувати.

Простіше простого — серіал-історія про друзів з Чикаго, які загубилися в сучасному лабіринті: сексу, кохання, нових технологій та масової культури. Серіал має 25 епізодів по півгодини. Цікаво, що різні уривки серіалу можна дивитися хаотично та без прив’язки до сюжету.

Серіал отримав низку схвальних відгуків та 85% свіжості на Rotten Tomatoes.

Масовка — у цьому серіалі Орландо Блум грає у другому сезоні першій серії, та подивитися його варто через цікавий сюжет та різноманітний каст. У серіалі щосерії з’являються зірки, музиканти, актори та інші відомі люди. За задумом, глядачі слухають історію Енді Мілмана та його платонічної подруги, а також некомпетентного агента.

Два сезони по шість серій занурюють у викривлені версії зірок та акторів, перебільшені пародії на їхні особистості. За цим варто поспостерігати!

Убивства в Мідсомері — у цьому британському детективі Блум є запрошеною зіркою на епізод. Та сам серіал теж вартий уваги. Він оповідає про розслідування вбивств у вигаданому графстві. Трансляція на телебаченні почалася у далекому 1997 році.

За основу серіалу взяли романи Керолайн Грем. А головним героєм є старший інспектор Барнабі, якого зіграли Джон Нетлс та Ніл Даджен. До речі, торік вийшло україномовне видання цих детективів.

Жіночі пустощі / Smack the Pony — британське комедійне скетч-шоу, яке транслювали наприкінці 90-х років. У серіалі піднімаються теми невдалих стосунків, конкуренції на роботі, типових проблем. Його знімали як проект для жінок.

У цьому серіалі Орландо Блум грає епізодичну роль хлопця.

Фільми з Орландо Блумом

Ні, тут не буде класичних стрічок типу Піратів Карибського моря, Гоббіта чи Володаря перснів. Ділимося найменш відомими фільмами з Орландо Блумом, де його гру можна побачити в усій красі.

Банда Келлі

У цьому фільмі Орландо Блум грає Джозефа Бірна. Історія розповідає про грабіжника і народного героя Австралії Неда Келлі. В американському прокаті стрічка стала провалом, та знайшла успіх в Європі. Події розгортаються в Австралії, у 19 столітті.

Пийте, діти, молоко…

Комедія, де Блум грає головну роль. За сюжетом підліток мріє стати секс-символом і чемпіоном боксу. Чи достатньо для цього пити багато молока? Чи, може, потрібно частіше ходити до спортзали?

Троя

Легендарна стрічка, де можна побачити не лише Орландо Блума, а й Бреда Пітта у молодості. Події стрічки розповідають мотиви Іліади Гомера. Фільм був номінований на Оскар за кращі костюми.

Царство Небесне

У фільмі Царство Небесне Блум грає головну роль — хрестоносця Баліана д’Ібеліна. Фільм є довільним викладенням подій перед Третім хрестовим походом 1189 року. В центрі сюжету війна між Єрусалимським королівством та Айюбідами й облога Єрусалиму.

Симпатія до прекрасного

Драма Марка Руффало про діджея, який стає паралізованим, ще й втрачає свій будинок. Тепер хлопець мусить виживати. Він мріє позбутися хвороби і стати рок-зіркою. І одного дня розуміє, що має дар. Він може вилікувати важкохворих, усіх, крім себе.

Раніше ми ділилися добіркою фільмів з Робертом Дауні-молодшим.

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