Ні, тут немає Лари Крофт. Які фільми з Анджеліною Джолі варто подивитись

Ми знаємо Анджеліну Джолі як місіс Сміт, Лару Крофт, Фокс, але це далеко не всі її ролі, на які варто звернути увагу. Тож ми підготували добірку цікавих фільмів з голлівудською акторкою — від зворушливих драм до епічних пригод. У цих картинах Джолі демонструє різноманітність та масштаб свого таланту. Спойлер — не лише акторського.

Свою кар’єру Анджеліна починала із фантастичного бойовика Кіборг 2:Скляна тінь 1993 року. Наступна роль — у картині Хакери — принесла акторці визнання від критиків. Проте довго вона залишалася непоміченою. ЗМІ певний час писали, що Джолі просто красива, тож режисери це експлуатують, а грати їй нічого. Але жінка довела, що її майстерність — це не про зовнішність. Це важка праця, творчість і наполегливість.

І вже у 2000 році акторка здобула Оскар за роль бунтарки Лізи Роув у драматичній стрічці Перерване життя. Далі були премії Сатурн, Золотий глобус, відзнаки на Hollywood Film Festival, MTV Movie Awards, Teen Choice Awards тощо. Тож Анджеліна Джолі заявила про себе голосно і на весь світ.

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Фільми з Анджеліною Джолі

Джіа (1998)

Сюжет стрічки побудований на реальній історії злету та падіння відомої моделі Джії Каранджі наприкінці 1970-х і початку 1980-х років. Джіа — це не просто драма, нам показана трагедія життя однієї дівчини, яка підкорила весь світ. Фільм відкриває нам завісу реального життя відомих людей і демонструє, що воно зовсім не таке безтурботне, як може здатися з боку. Прекрасна акторська гра Анджеліни Джолі принесла їй премію Золотий глобус і вкотре підкорила серця мільйонів.

Підміна (2008)

Емансипована панянка Крістін Коллінз служить телефоністкою, працює понаднормово і живе наперекір консервативній епосі. Обходячись без приставки “місіс” перед прізвищем, героїня виховує малолітнього сина, не розраховуючи на його батька.

З щоденними проблемами Крістін цілком справляється, однак злий фатум готує їй жорстке випробування: невідомий краде її дитину. Фільм заснований на реальних подіях.

Зайнята рекетом і гангстерськими розбірками поліція півроку шукає викрадене дитя, а після тріумфально завершує розслідування, вручаючи Крістін сторонню дитину. Самозваний “син” на півголови нижчий за справжнього і набагато худіший, проте охоче кличе Коллінз мамою і радіє зустрічі. Вражена мати не покидає пошуки, вимагаючи проведення експертизи, але домагається зворотного: її поліцейські оголошують душевнохворою.

Чаклунка (2014, 2019)

У центрі сюжету — історія чарівниці Малефісенти, яка самотньо живе в лісі, в оточенні казковими персонажами. Коли жадібний король захотів захопити чарівні Болота, головна героїня змогла відбити удар, але нажила собі небезпечного ворога. Король відправив на вбивство чарівниці лицаря Стефана, її друга дитинства. Він відрізав Малефісенті чарівні крила, тим самим перетворивши справедливу фею в злу відьму, єдиним бажанням якої залишається помста…

Ті, хто бажають моєї смерті (2021)

Захоплюючий трилер про відважну пожежницю, яка змушена рятувати дитину від кілерів. Через те що головна героїня рік тому не змогла допомогти трьом дітям врятуватись від лісової пожежі, вона хоче накласти на себе руки. Але її планам завадить хлопець Коннор, на якого полюють двоє кілерів…

Вічні (2021)

Проект від студії Marvel, де Анджеліна Джолі грає Тену — люту войовницю, яка може створити будь-яку зброю з космічної енергії.

Турист (2010)

Американець Френк їде до Європи задля відновлення своєї душі, у вагоні зустрічає цікаву жінку Елізу. Розпочинаючи з нею невимушений флірт, він ще не усвідомлює, що його обрано не просто так. Їх відносини квітнуть на фоні захоплюючих пейзажів Парижа та Венеції. Але скоро з’ясовується, що Еліза працює на Інтерпол і втягує Френка в шпигунську інтригу, де він служить приманкою. Її мета – вивести на чисту воду загадкового злочинця, з яким у неї в минулому були стосунки.

Викрасти за 60 секунд (2000)

Фільм розповідає про Рендалла Рейнса, колишнього майстра з викрадення авто, який бажав позбутися свого темного минулого. Але минуле не готове відпустити його.

Хоч у Джолі тут не головна роль, але доволі цікава.

Стрічка буде до вподоби поціновувачам бойовиків і крутих авто.

Біля моря (2015)

Зазначимо, що Джолі є не лише головною героїнею фільму, а і його режисеркою та співпродюсеркою разом з Бредом Піттом.

Ванесса — колишня танцівниця, яка живе з чоловіком — письменником Роландом. Разом вони, переживаючи кризу шлюбу, відправляються в подорож по Півдню Франції. Однак ця поїздка не зближує подружжя, а навпаки, віддаляє одне від одного. Їх чекає непросте випробування під час зупинки на відпочинок в невеликому приморському місті. Чи зможе пара колишніх закоханих воскресити світлі почуття, знову любити та бути коханими?

Режисерські роботи Джолі

Незламний (2014)

Фільм знято на основі реальних подій. Головний герой стрічки — Луї Замперіні, американський легкоатлет і учасник Олімпійських ігор 1936 року в Берліні. Джолі виступила режисером і продюсером фільму.

Коли починається війна з Японією, Луїс йде служити в авіацію бомбардиром, переживає крах над Тихим океаном, проводить разом з товаришами 47 днів на шлюпці у відкритому морі, там потрапляє в полон до японців. Де над ним роками знущається капрал-садист Ватанабе, який вважає своїм обов’язком зламати знаменитого американця.

Окрім фільмів Незламний та Біля моря, серед режисерських робіт Джолі: Місце у часі, У краю крові та меду, Спочатку вони вбили мого батька та Без крові.

Гуманітарна діяльність Анджеліни Джолі

До речі, Анджеліна Джолі не просто талановита акторка, режисерка та продюсерка, а й волонтерка. Понад 20 років жінка була послом доброї волі ООН, допомагала діткам у країнах Африки та біженцям. Наразі Джолі продовжує свою діяльність у ширшому наборі гуманітарних та проблеми прав людини.

Також вона підтримує Україну та приїжджала у Львів у 2022 році. У своєму Instagram вона написала, що молиться за українців:

— Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я та мої колеги з Управління Верховного комісара ООН у справах біженців зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини переміщених осіб та біженців у регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертв та людей, які почали залишати свої будинки у пошуках безпечних місць. Ще зарано говорити, що може статися, але значення цього моменту – для народу України та для міжнародного правопорядку – неможливо переоцінити.

Раніше ми детальніше розповідали про гуманітарну діяльність Анджеліни Джолі.

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