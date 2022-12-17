Понад 60 польових місій, титул дами та допомога цілому світу: якими були 20 років Анджеліни Джолі на посаді послині доброї волі ООН

Нещодавно інформаційний простір облетіла новина: акторка та громадська діячка Анджеліна Джолі залишає свою посаду спеціальної послині доброї волі ООН з питань прав біженців. І це — після понад 20 років роботи у цій сфері!

Чому це така важлива подія, чим тепер буде займатися Джолі та що цінного акторка зробила на посаді послині доброї волі в Організації Об’єднаних Націй — розповідаємо у матеріалі.

Що сталося?

Анджеліна Джолі покидає посаду послині доброї волі ООН у питаннях прав біженців, — про це повідомили в УВКБ ООН напередодні.

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— Після більш ніж 20 років самовідданої роботи в Агентстві ООН у справах біженців, відстоюючи права та захист вимушено переміщених людей у ​​всьому світі, Анджеліна Джолі переходить від своєї ролі Спеціальної послині УВКБ ООН до участі в ширшому наборі гуманітарних проблем прав людини, — йдеться у заяві УВКБ.

В Організації зазначили, що акторка відтепер займатиметься серйознішими справами у ширшому спектрі проблеми.

Сама Анджеліна Джолі у своєму Instagram зазначає, що робота в ООН дала їй можливість познайомитися з багатьма дивовижними людьми, які щодня змінюють життя інших.

Я вірю в багато речей, які робить ООН, особливо — в життя, які вона рятує.

— Зараз я працюватиму з організаціями, які допомагають людям, що безпосередньо постраждали від конфлікту. Такі організації дають їм найбільший голос, — заявила акторка.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді висловив подяку Джолі за її самовідданість своїй роботі протягом всіх 20 років.

— Після довгої та успішної співпраці з УВКБ ООН я ціную її бажання змінити свою місію та підтримую це рішення.

Тепер Анджеліна Джолі планує займатися глобальними потоками біженців з Сирії та інших країн. Акторка також виступає проти указу Трампа, який хотів обмежити в’їзд біженців до США, зокрема з країн з мусульманською більшістю.

Анджеліна Джолі: понад 20 років на посаді

Акторка обійняла посаду послині доброї волі ООН у справах прав біженців ще у 2001 році. У 2012 році Джолі стала першою, хто обійняв посаду спеціального представника ООН у справах біженців: відтоді жінка відвідувала багато країн зі своєю місією.

За майже 21 рік роботи Анджеліна Джолі здійснила більше ніж 60 польових місій, демонструючи на весь світ проблеми біженців з різних куточків планети.

Звісно, не оминала вона й теми України після початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію.

У 2013 році Анджеліна Джолі отримала Нагороду імені Джина Гершолта за видатні гуманітарні досягнення. За її гуманітарну діяльність у 2014 році сама королева Великої Британії Єлизавета II присвоїла акторці титул дами та вручила хрест ордена святого Михайла та святого Георгія.

А уже у 2015 Анджеліна Джолі стала лауреаткою премії Волл-стріт Джорнал — WSJ Innovator Awards 2015 за свою гуманітарну діяльність.

Анджеліна Джолі та Україна

Як уже зазначалося, Джолі не оминала теми України. Від початку повномасштабного вторгнення послиня доброї волі ООН систематично нагадувала про українських дітей та вимушених біженців у своїх соціальних мережах.

— Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я та мої колеги з Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини переміщених осіб та біженців у регіоні, — зазначала вона в одному зі своїх дописів у Instagram.

Наприкінці квітня акторка Анджеліна Джолі відвідала Львів. Це була її особиста ініціатива, а не місія ООН.

Тоді у львівській кав’ярні її помітили українці, коли акторка просто зайшла по гарячий напій.

Анджеліна спілкувалася з українцями на вулиці й пізніше завітала у центр волонтерства, де надають медико-психологічну допомогу на Головному залізничному вокзалі Львова. Як це було — ми розповідали тобі в іншому матеріалі.

В одному з медзакладів Львова Анджеліна Джолі провідала дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалі у Краматорську.

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