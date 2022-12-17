Світ

Понад 60 польових місій, титул дами та допомога цілому світу: якими були 20 років Анджеліни Джолі на посаді послині доброї волі ООН

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Грудня 2022, 15:00
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