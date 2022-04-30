Україну чує та підтримує весь світ. Анджеліна Джолі приїхала у Львів

Голлівудська акторка, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі у Львові. Про це повідомляє журналістка Майя Підгородецька, яка бачила знаменитість у кав’ярні.

Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ, – пише журналістка.

Анджеліна Джолі в Україні разом із колегами з ООН у справах біженців займається організацією допомоги.

Джолі від початку нападу Росії на нашу державу підтримувала Україну і закликала світ допомагати українців біженцям.

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— Я молюся про припинення війни. Це єдиний спосіб зупинити страждання та переселення людей. Жахливо бачити дітей, які платять за це втраченими життям та пошкодженням здоров’ям, — заявляла Анджеліна.

Раніше Анджеліна Джолі приїздила до лікарні Ospedale Pediatrico Bambin Gesu при Святому Престолі в Італії, щоб зустрітися з українськими дітьми, які прибули туди на лікування через війну, та поспілкуватися з лікарями та медсестрами, які доглядають за ними.