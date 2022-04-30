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Україну чує та підтримує весь світ. Анджеліна Джолі приїхала у Львів

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 30 Квітня 2022, 15:53
Анджеліна Джолі у Львові
Фото: Getty Images

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