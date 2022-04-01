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Жахливо бачити найменших, які платять за війну життям. Анджеліна Джолі навідала українських дітей у лікарні Італії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Квітня 2022, 22:11
Анджеліна Джолі навістила українських дітей в лікарні Італії
Фото: Instagram

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