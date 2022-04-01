Жахливо бачити найменших, які платять за війну життям. Анджеліна Джолі навідала українських дітей у лікарні Італії

Голлівудська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі своєю діяльністю неодноразово доводила, що краса душі ще важливіша за зовнішню.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона підтримувала наш народ. Акторка активно пише про події в Україні у своєму Instagram, повідомляючи світові про жахіття війни.

Нещодавно Джолі приїхала до лікарні Ospedale Pediatrico Bambin Gesu при Святому Престолі в Італії, щоб зустрітися з українськими дітьми, які прибули туди на лікування через війну, та поспілкуватися з лікарями та медсестрами, які доглядають за ними.

Її візит відбувся в день, коли Агентство ООН у справах біженців підтвердило, що чотири мільйони українців покинули свою країну за один місяць.

Така велика кількість людей, які покинули власну країну, стала найбільш експоненційно зростаючою кризою біженців у світі з часів Другої світової війни.

— Я молюся про припинення війни. Це єдиний спосіб зупинити страждання та переселення людей. Жахливо бачити дітей, які платять за це втраченими життям та пошкодженням здоров’ям.

Не тільки актори, а й кінорежисери підтримують Україну. Режисер останнього фільму про Бонда Кері Фукунага прибув до Києва, а до того допомагав у Львові.