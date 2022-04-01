Кіномистецтво не стоїть осторонь. Режисер останнього фільму про Бонда Кері Фукунага прибув до Києва

Україну підтримують всесвітньо відомі діячі культури та мистецтва. В столицю прибув режисер крайнього фільму Бондіани Не час помирати Кері Фукунага.

До цього він пробув у Львові понад тиждень разом із благодійним проектом World Central Kitchen. В Instagram він викладав фото українців та підтримував переселенців.

Також у Львові він приєднався до проекту World Central Kitchen — заснованої у 2010 році знаменитим шеф-кухарем Хосе Андресом організації, яка займається організацією харчування після стихійних лих.

В мережі жартують, що новий фільм про Бонда зніматиметься в Києві, а головним його героєм стане солдат ЗСУ.

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