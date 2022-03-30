Біллі Айліш та Фіннеас О’Коннел підтримали Україну

Вчора, 29 березня, у Бірмінгемі пройшов концерт-акція Concert For Ukraine на підтримку біженців з України.

Там виступали світові зірки, журналісти та музиканти. Їм разом вдалося зібрати понад 11 млн фунтів на допомогу, яка піде до гуманітарного Комітету з надзвичайних ситуацій при стихійних лихах (DEC).

Американська співачка Біллі Айліш відвідати особисто концерт не змогла. Проте вона разом із братом Фіннеасом О’Коннелом долучились онлайн.

Вони підтримали українців та закликали глядачів зробити внески на допомогу.

Вибачте, що не можемо бути присутніми особисто цього вечора. Ми висловлюємо вам любов та підтримку від всіх, хто виступає сьогодні. Також ми висловлюємо солідарність та підтримку тим, хто був змушений покинути свої домівки і залишити все.

Раніше ми розповідали, як Ганс Циммер зупинив концерт, щоб показати відео з України.