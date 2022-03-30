Билли Айлиш и Финнеас О’Коннел поддержали Украину

Вчера, 29 марта, в Бирмингеме прошел концерт-акция Concert For Ukraine в поддержку беженцев из Украины.

Там выступали мировые звезды, журналисты и музыканты. Им вместе удалось собрать более 11 млн фунтов на помощь, которая пойдет в гуманитарный Комитет по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях (DEC).

Американская певица Билли Айлиш посетить лично концерт не смогла. Однако она вместе с братом Финнеасом О’Коннелом присоединились онлайн.

Они поддержали украинцев и призвали зрителей сделать благотворительные пожертвования.

Извините, что не можем присутствовать лично в этот вечер. Мы выражаем вам любовь и поддержку от всех выступающих сегодня. Также мы выражаем солидарность и поддержку тем, кто был вынужден покинуть свои дома и оставить все.

Ранее мы рассказывали, как Ханс Циммер остановил концерт, чтобы показать видео из Украины.