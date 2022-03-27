Ханс Циммер остановил концерт, чтобы показать видео с украинским пианистом на войне

Ханс Циммер – немецкий кинокомпозитор, известный своей музыкой к кинофильмам и компьютерным играм.

Он является лауреатом премии Оскар, трехкратным лауреатом премии Золотой глобус, а также трехкратным лауреатом премии Грэмми.

Композитор прервал свой концерт в Лондоне 23 марта, чтобы показать слушателям видео со Львова. На нем украинский пианист играет композицию Time из фильма Начало на вокзале под звуки сирен, извещающих о воздушной тревоге.

Обычно в конце вечера мы выполняем последнюю композицию Time. Но сначала я хотел бы показать вам ее другую версию, которая была сыграна в других условиях. Моя дочь нашла это видео в Instagram, – сказал Циммер.

Затем Циммер исполнил композицию Time вместе с оркестром, членами которого являются десять музыкантов из Одесского оперного оркестра Украины. Во время песни на экране были показаны фотографии женщин, защищающих Украину в составе ВСУ.

Наши сердца с вами и с вашим народом, – добавил Ханс Циммер в обращении к украинским музыкантам.

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Фото: Frank Embacher