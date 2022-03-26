Британский певец Эд Ширан выступит с Антителами, чтобы поддержать Украину

Эд Ширан, Камила Кабейо и группа Snow Patrol выступят на телевизионном концерте в поддержку Украины, который будут транслировать каналы ITV и STV. Про это пишет The Guardian.

Концерт состоится 29 марта в Birmingham Resorts World Arena в Англии.

Именно Эд Ширан стал инициатором столь благотворительного концерта. Все собранные средства будут направлены на нужды украинцев.

Украинская группа Антитела, узнав о такой помощи нашей стране, предложили британскому исполнителю провести телемост между Украиной и Англией, чтобы украинцы смогли спеть вживую из Киева.

Впоследствии Эд Ширан поддержал предложение.

Я просто хочу сказать всем украинцам. Я вас люблю. Я поддерживаю вас. И я так горжусь тем, что буду участвовать в этом благотворительном событии на следующей неделе!

С нетерпением жду, чтобы послушать вашу музыку, ребята. Присылаю вам всю свою любовь, – записал ответ в сториз в Instagram Эд Ширан.

Так что музыканты вместе поют на благотворительном концерте в Великобритании в поддержку Украины.

Кстати, уже 27 марта в 17:30 начнется международный благотворительный концерт-марафон в Варшаве в поддержку Украины Save Ukraine — #StopWar. В нем также будут участвовать многие украинские и зарубежные звезды.