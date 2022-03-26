Звездный батальон: как известные украинцы защищают землю и помогают мирному населению

Кормят нуждающихся, защищают, собирают деньги на ВСУ и дают беженцам крышу над головой. Этим во время войны круглосуточно заняты известные украинцы.

Десятки звезд шоу-бизнеса стали волонтерами и бойцами терробороны в разных уголках страны.

С телефоном в руке проходит ночь и день Леси Никитюк. С волонтерами она организовала центр приема беженцев в Хмельницком.

Такого дружного народа как наш, такой души нигде нет.

Каши и горячее для переселенцев подают в родной телеведущей школе.

На одном волонтерском фронте вместе с Лесей Никитюк и репеша Alyona Alyona. Она доставляет помощь в родную деревню в Киевской области. Они разбирают целый ворох лекарств, которые волонтеры привозят к ним и отдают селам и территориальной обороне.

Оперная певица Елена Гребенюк убирает мусор из поврежденных, но уцелевших под обстрелами киевских домов.

Просто помогаю и это главное, потому что кто как ни мы.

Шеф-повар Евгений Клопотенко на улицах Львова каждый день готовит свой фирменный борщ для тех, кто не может сейчас позволить себе купить еду.

Александр Педан на информационном фронте днем, а по ночам делает коктейли Молотова.

ВСУ, тероборона – вы самые лучшие. Мы в свою очередь тылы прикроем.

Некоторые известные украинцы лично стали в ряды терробороны. На службе сейчас хореограф Дмитрий Дикусар, исполнители Тарас Тополь, Андрей Хливнюк и Фагот.

С таким народом мы обязательно победим, – говорит Фагот.

Однако даже на такие добрые дела порой не хватает сил. Читай, где искать хорошее настроение во время войны и откуда брать ресурсы.