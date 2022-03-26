Зірковий батальйон: як відомі українці боронять землю та допомагають мирному населенню

Годують нужденних, обороняють, збирають гроші на ЗСУ і дають біженцям дах над головою. Цим у часи війни цілодобово зайняті відомі українці.

Десятки зірок шоу-бізнесу стали волонтерами та бійцями тероборони у різних куточках країни.

З телефоном у руці проходить ніч і день Лесі Нікітюк. З волонтерами вона організувала центр приймання біженців у Хмельницькому.

Такого дружного народу як наш, такої душі, ніде немає.

Каші та гаряче для переселенців подають у рідній школі телеведучої.

На одному волонтерському фронті разом із Лесею Нікітюк і реперка Alyona Alyona. Вона доставляє допомогу у рідне село у Київській області. Вони розбирають цілу купу ліків, які волонтери привозять до них та віддають селам і територіальній обороні.

Оперна співачка Олена Гребенюк прибирає сміття з пошкоджених, але вцілілих під обстрілами київських будинків.

Просто допомагаю і це головне, тому що хто як не ми.

Шеф-кухар Євген Клопотенко на вулицях Львова щодня готує свій фірмовий борщ для тих, хто не може зараз сам дозволити собі придбати їжу.

Олександр Педан на інформаційному фронті вдень, а ночами робить коктейлі Молотова.

ЗСУ, тероборона – ви найкращі. Ми у свою чергу тили прикриємо.

Деякі відомі українці особисто стали до лав тероборони. На службі зараз хореограф Дмитро Дікусар, виконавці Тарас Тополя, Андрій Хливнюк та Фагот.

З таким народом, ми обов’язково переможемо, – говорить Фагот.

Однак навіть на такі добрі справи часом не вистачає сил. Читай, де шукати гарний настрій під час війни та звідки брати ресурси.