Ужасно видеть ребенка, который платит за войну жизнью. Анджелина Джоли посетила украинских детей в больнице Италии

Голливудская актриса, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли своей деятельностью неоднократно доказывала, что красота души важнее внешней.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину она поддерживала наш народ. Актриса активно пишет о событиях в Украине в своем Instagrem, сообщая миру об ужасах войны.

Недавно Джоли приехала в больницу Ospedale Pediatrico Bambin Gesu при Святом Престоле в Италии, чтобы встретиться с украинскими детьми, прибывшими туда на лечение из-за войны, и пообщаться с врачами и медсестрами, которые ухаживают за ними.

Ее визит состоялся в день, когда Агентство ООН по делам беженцев подтвердило, что четыре миллиона украинцев покинули свою страну за один месяц.

Такое большое количество людей, покинувших собственную страну, стало наиболее экспоненциально растущим кризисом беженцев в мире со времен Второй мировой войны.

— Я молюсь о прекращении войны. Это единственный способ остановить страдание и переселение людей. Страшно видеть детей, которые платят за это потерянными жизнями и повреждением здоровьем.

Не только актеры, но и кинорежиссеры поддерживают Украину. Режиссер последнего фильма о Бонде Кэри Фукунага прибыл в Киев, а до этого помогал во Львове.