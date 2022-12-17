Мир

Более 60 полевых миссий, титул дамы и помощь всему миру: какими были 20 лет Анджелины Джоли на должности посла доброй воли ООН

Виктория Мельник, редактор сайта 17 декабря 2022, 15:00
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