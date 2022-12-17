Более 60 полевых миссий, титул дамы и помощь всему миру: какими были 20 лет Анджелины Джоли на должности посла доброй воли ООН

Недавно информационное пространство облетела новость: актриса и общественный деятель Анджелина Джоли покидает свой пост специального посла доброй воли ООН по правам беженцев. И это — после более чем 20 лет работы в этой сфере!

Почему это такое важное событие, чем теперь будет заниматься Джоли и что ценного актриса сделала на должности посла доброй воли в Организации Объединенных Наций — рассказываем в материале.

Что произошло?

Анджелина Джоли покидает пост посла доброй воли ООН по вопросам прав беженцев, — об этом сообщили в УВКБ ООН накануне.

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— После более чем 20 лет самоотверженной работы в Агентстве ООН по делам беженцев, отстаивая права и защиту вынужденно перемещенных людей во всем мире, Анджелина Джоли переходит от своей роли Специального посла УВКБ ООН к участию в более широком наборе гуманитарных проблем прав человека, — говорится в заявлении УВКБ.

В Организации отметили, что актриса будет теперь заниматься более серьезными делами в более широком спектре проблемы.

Сама Анджелина Джоли в своем Instagram отмечает, что работа в ООН дала ей возможность познакомиться со многими удивительными людьми, которые каждый день меняют жизнь других.

Я верю во многие вещи, которые делает ООН, особенно — в жизни, которые она спасает.

— Сейчас я буду работать с организациями, которые помогают людям, непосредственно пострадавшим от конфликта. Такие организации дают им самый большой голос, — заявила актриса.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди выразил благодарность Джоли за ее самоотверженность своей работе на протяжении всех 20 лет.

— После долгого и успешного сотрудничества с УВКБ ООН я ценю ее желание изменить свою миссию и поддерживаю это решение.

Теперь Анджелина Джоли планирует заниматься глобальными потоками беженцев из Сирии и других стран. Актриса также выступает против указа Трампа, который хотел ограничить въезд беженцев в США, в частности, из стран с мусульманским большинством.

Анджелина Джоли: более 20 лет на должности

Актриса заняла пост посла доброй воли ООН по правам беженцев еще в 2001 году. В 2012 году Джоли стала первой, кто вступил в должность специального представителя ООН по делам беженцев: с тех пор женщина посещала многие страны со своей миссией.

За почти 21 год работы Анджелина Джоли осуществила более 60 полевых миссий, демонстрируя на весь мир проблемы беженцев из разных уголков планеты.

Конечно, не обходила она и тему Украины после начала полномасштабного вторжения России на нашу территорию.

В 2013 году Анджелина Джоли получила Награду имени Джина Гершолта за выдающиеся гуманитарные достижения. За ее гуманитарную деятельность в 2014 году сама королева Великобритании Елизавета II присвоила актрисе титул дамы и вручила крест ордена святого Михаила и святого Георгия.

А уже в 2015 году Анджелина Джоли стала лауреаткой премии Уолл-стрит Джорнал — WSJ Innovator Awards 2015 за свою гуманитарную деятельность.

Анджелина Джоли и Украина

Как уже отмечалось, Джоли не обходила вниманием тему Украины. С начала полномасштабного вторжения посол доброй воли ООН систематически напоминала об украинских детях и вынужденных беженцах в своих социальных сетях.

— Как и многие из вас, я молюсь о людях в Украине. Я и мои коллеги из Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе, — отмечала она в одном из своих сообщений в Instagram.

В конце апреля актриса Анджелина Джоли посетила Львов. Это была ее личная инициатива, а не миссия ООН.

Тогда во львовском кафе ее заметили украинцы, когда актриса просто зашла за горячим напитком.

Анджелина общалась с украинцами на улице и позже посетила центр волонтерства, где оказывают медико-психологическую помощь на Главном железнодорожном вокзале Львова. Как это было, мы рассказывали тебе в другом материале.

В одном из медучреждений Львова Анджелина Джоли навестила детей, пострадавших от ракетного удара военных РФ по вокзалу в Краматорске.

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