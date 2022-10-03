За жінок чи проти чоловіків? Що таке фемінізм простими словами та як він виник

Боротись за свої права. Що може бути простішим для розуміння у нашому сучасному світі?

Однак чимало жінок стикались з питанням виживання у соціумі протягом багатьох століть. Чи можна собі зараз уявити існування заборони для жінки йти у школу? Або ж використовувати контрацептиви? Чи голосувати, водити авто?

Це найпростіші приклади того, як звичні для нас права навіть не були доступні жінкам. Проте навіть сьогодні виникають певні дискусії, за які права люди вимушені досі боротись.

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Тож що таке фемінізм і чому він з’явився? Читай, що таке рух за права жінок простими словами, щоб не плутатись в термінах та навчитись з повагою ставитись до чужих прав.

Що таке фемінізм простими словами

Фемінізм — це рух за рівні права жінок та чоловіків, боротьбу із сексизмом та будь-якими проявами гендерної дискримінації, а також протидія насильству, що спрямоване проти жінок.

Фемінізм має чимало відгалужень, що зумовлено різним становищем жінки у суспільстві різних часів та у різних країнах. Проте класичні уявлення про цей рух не передбачали пригноблення протилежної статі, а лише ставили перед собою мету досягнути тих самих прав, що й в інших.

Також прибічниками фемінізму можуть бути й чоловіки. Крім того, деякі діячки виступають за те, щоб рух боровся з дискримінацією чоловіків, що стосуються стереотипів щодо гендерних ролей.

Для чого був створений фемінізм

Сам термін фемінізм виник ще наприкінці 19 століття. Вважається, що першою країною, де його почали застосовувати, була вільнодумна Франція, пізніше слово почало з’являтись у Нідерландах, Великій Британії та США.

Перші феміністки боролись із застарілими засадами, що передбачали політичну, соціальну та культурну нерівність жінок та чоловіків.

На початку існування руху, жінки боролись саме за виборчі права. Пізніше почалась боротьба і за договірні, шлюбні, батьківські та майнові права.

Що це означає? Ще століття тому, жінки не могли обирати президента, отримати роботу, яка дійсно їм до душі, вирішувати, з ким одружуватись та чи робити це взагалі, а також ще безліч інших речей, які були недоступні майже половині людства.

Завдяки фемінізму жінки отримали право:

голосувати на виборах

подавати заяву на розлучення

мати право опіки над власними дітьми

володіти майном

здобувати освіту

мати контроль над власним тілом

вирішувати, яке медичне втручання припустиме (наприклад, обирати протизаплідні засоби, робити аборт)

Часто певні упередження посилюють нерозуміння та конфлікти між людьми. Щоб їм запобігти, читай, що таке дискримінація, та як ти можеш ненароком порушити права інших людей.

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