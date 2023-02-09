Люди

Воюють, щоб діти жили у вільній країні — як жінки на фронті забезпечують зв’язок та рятують життя

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 09 Лютого 2023, 23:00
Історії українських жінок, що забезпечують зв’язок на фронті

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Історії українських жінок, що забезпечують зв’язок на фронті

Воюють, щоб діти жили у вільній країні — як жінки на фронті забезпечують зв’язок та рятують життя
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Воюють, щоб діти жили у вільній країні — як жінки на фронті забезпечують зв’язок та рятують життя
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