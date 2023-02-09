Воюють, щоб діти жили у вільній країні — як жінки на фронті забезпечують зв’язок та рятують життя

На одній з ділянок східного фронту зв’язківцями та медиками служать саме жінки, які пішли на війну, щоб вберегти свої родини та дітей. Ми розповімо неймовірні історії українських військовослужбовиць.

Ірина — зв’язківиця. Вона відповідає за зв’язок і між військовими на позиціях, і між командирами та штабом. У машині за допомогою апаратури шифрується сигнал, щоб ворог не зміг перехопити та прослухати розмову.

— Радіостанції захищені. Крім цього, використовують спеціальні слова, щоб зрозуміли лише ми, про що йдеться.

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Також українська мова, якою ми спілкуємося, не дає ворогу переваги, щоб зрозуміти нас, — пояснює Ірина.

Щоб зашифрувати зв’язок у лісистій місцевості чи на закинутій фермі, зручно використовувати машину зв’язку. Її можна замаскувати чи заховати. Але коли бої стають ближніми, а ворог спалює усе, що є на землі, зв’язківці перебираються під землю.

Під час міських боїв чи оборони невеликих сіл наші військові завжди на зв’язку з побратимами та командуванням завдяки військовослужбовиці на псевдо Рижик. Спеціальний дріт тягнуть між позиціями та під’єднують апаратуру.

Проте, якщо є “прильоти”, зв’язок може обірватися, тому треба правильно укладати кабель, — говорить військова.

Рижик на війні з 2020 року. Вона щоденно під обстрілами протягує дроти від позицій до позицій. Часто доводиться працювати на “нулі”. В армії у жінки майже вся родина.

На передовій медикиня Кобра рятує життя піхотинців, що потрапили під артилерію чи мінометний обстріл.

На виклик виїжджає медик, потім їдемо на медичний пункт — перевантаження, і відправляємо на стабілізаційний пункт, — каже жінка.

Найпершими завданнями є зупинка кровотечі та швидке доставлення на стабпункт. Кобра щодня рятує життя бійців. Вона каже, що хоче, щоб її діти жили у вільній країні. Тому їхня мама зараз воює.

Раніше ми розповідали історію бойової медикині Марти Дем’янчук про будні на фронті, влучання в бліндаж та поранення.

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