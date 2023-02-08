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Усе в розпеченій пилюці, і час ніби зупинився! Бойова медикиня про роботу на фронті, влучання в бліндаж та ПТСР

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Лютого 2023, 18:00
Бойова медикиня Марта Дем’янчук: історія про роботу та поранення

Ексклюзиви
Олег Козленко
Як виховувати юних зірок світової науки: історія наставника найкращих українських винахідників Олега Козленка
Міжнародний день бармена: Андрій Фокін розповів про роботу під час війни
Хороший співрозмовник, продавець, але не психолог. Історія бармена про роботу та професійні якості
Усе в розпеченій пилюці, і час ніби зупинився! Бойова медикиня про роботу на фронті, влучання в бліндаж та ПТСР
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Усе в розпеченій пилюці, і час ніби зупинився! Бойова медикиня про роботу на фронті, влучання в бліндаж та ПТСР
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