Все в раскаленной пыли, и время будто остановилось! Боевой медик о работе на фронте, попадании в блиндаж и ПТСР

На передовой жизнь и здоровье военных зависит от вовремя оказанной помощи. Тысячи украинских медиков эвакуируют раненых под обстрелами, рискуя собственной жизнью. Сегодня мы расскажем историю боевого медика одного штурмового взвода ВСУ Марты Демьянчук с позывным Стрела.

Девушка еще в 17 лет начала увлекаться тактической медициной, а за последние несколько лет побывала во многих горячих точках: Горловское направление в Донецкой области, Житомирская и Киевская область, Светлодарская дуга, Бахмутское направление — окрестности Соледара, где сейчас продолжает работать.

Как решила стать боевым медиком

Девушка училась на кафедре журналистики в Ивано-Франковске. Волонтерила, даже открыла книжный магазин от издательства, созданного ветеранами войны. Также активно занималась общественной деятельностью.

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За два года до полномасштабного вторжения подписала контракт с ВСУ, однако боевым медиком стала еще до этого. С 17 лет Марта начала интересоваться тактической медициной. Она проходила различные коммерческие курсы за свой счет.

— Наверное, объездила все уголки Украины, чтобы получить больше знаний и сертификатов. Уже через год поехала добровольцем на стажировку в Донецкую область, где получила свой первый опыт. В 2020 году подписала контракт с Вооруженными силами Украины, — делится Марта.

О начале полномасштабного вторжения

В начале 2022 года девушка с собратьями проходили обучение и подготовку к прогнозируемому широкомасштабному вторжению России. По ее словам, на службе заранее подготавливали. Поэтому для медика это не стало неожиданностью.

— За месяц до полномасштабного наступления россиян меня пригласили провести цикл учений по оказанию помощи в условиях боевых действий для тысячи франковцев, чем я с удовольствием занималась.

Но тогда, по моим наблюдениям, не все понимали серьезность ситуации, — вспоминает Марта.

24 февраля Стрела была на суточном дежурстве на КПП в части. Когда проснулась в пять утра, то увидела первые новости о десантировании российских военных на территории Украины.

— Поняла, что меня ждет “горячий” день. Тогда в часть пришло до тысячи мобилизованных, так что у меня не было времени отдохнуть ни минуты до следующего утра. Уже через некоторое время мы с подразделением освобождали Киевскую и Житомирскую области, — рассказывает медик.

По ее словам, будни на войне очень разнообразные.

— Сегодня ты можешь жить с подразделением в жилье со всеми условиями, мыться в теплой ванной, а завтра — будешь спать в каком-то сыром холодном подвале, где мгновенно начинаешь болеть разными инфекциями дыхательных путей. Но, как показывает опыт, женщина может приспособиться к любым условиям, — утверждает Марта.

О работе боевого медика

— Самым трудным для медиков является не довезти раненого до стабилизационного пункта. Поэтому нужно много учиться, всегда развиваться и быть в тонусе. Чтобы не гадать потом, когда уже будет поздно, как можно было поступить иначе, — отмечает медик.

Она отмечает, что самым необходимым для медика на фронте является хороший мобильный автомобиль 4 х 4, который проедет по любому бездорожью. Кроме этого, нужно иметь хороший медицинский рюкзак.

— Мой рюкзак полностью укомплектован по рекомендациям комитета ТССС (Tactical Combat Casualty Care). Сейчас все сертифицированные парамедики работают по этому протоколу.

Эти знания и умения спасают жизнь, — подчеркивает Стрела.

История, которая запомнилась больше всего

Марта рассказывает, что в их группу приехали поляки-парамедики в качестве добровольцев. Раньше они служили в войсках НАТО, поэтому имели определенный опыт. Но девушка утверждает, что украинская и их армия сильно отличается, в частности, их щепетильной планировкой.

— Ситуация: вызывают нас на эвакуацию раненых на “ноль”. Собираем все рюкзаки, садимся в наши внедорожники. В последний момент нам говорят, чтобы мы пересаживались в “шишигу”, потому что наш транспорт не проедет.

“Шишигой” в военной среде называют ГАЗ-66 — советский грузовой автомобиль.

Все без лишних вопросов пересели, но был один веселый момент — у нас не было ни одной защиты, только тент сверху. Не доехав до позиций, перед нами “накрыли” село из Градов, но никого это не останавливало.

Затем нам по радиостанции сообщили, что раненых эвакуировала другая эвакуационная группа бронированным транспортом. Вернувшись на место постоянной дислокации, один из поляков был в шоке после этой поездки. Он говорил, что невозможно так жертвовать жизнью без всякого планирования. Но таковы наши реалии.

Жизнь и работа здесь показывают, что планирование не действует в наших условиях. Проблемы нужно решать по мере их поступления, — отмечает боевой медик.

О коллективе и мотивации

По словам Марты, хороший коллектив, так называемое военное братство, больше всего мотивирует к работе. Большинство военных на фронте имеют самое настоящее собратство и ответственность за своих друзей по оружию.

Если бы не надежные люди рядом, кторые всегда придут на помощь, было бы очень сложно.

Прибавляют сил простые вещи: разговоры по телефону с родными, вкусная еда, успешно выполненная работа, — делится девушка.

Сейчас в армии много женщин. Марта говорит, что не сталкивалась с дискриминацией, однако все стараются оберегать.

— В целом к девушкам требования такие же, как и к парням. Хочешь на “ноль”? Будь добра работать на уровне со всеми военнослужащими без фраз: “Я же девочка”. Мое подразделение для меня, как маленькая семья. Не знаю даже, как после демобилизации буду без них, — признается медик.

О ранения

В июле 2022 года вблизи Углегорской ТЭС, на Светлодарской дуге, Марта с собратьями была в разведке и выполняла задания на наблюдательном посту. Они были не в простом блиндаже, а бетонном ДОТе.

— В час ночи перед нашим наблюдательным пунктом россияне сожгли целое село фосфорными и зажигательными снарядами. Где еще днем я видела, как какая-то бабушка пасла корову, все сгорело за считанные минуты, — рассказывает Стрела.

Марта присела отдохнуть, потому что тогда мало спала и ела. Где-то в два часа ночи сомкнула глаза и услышала, как в 20 м произошел “прилет” снаряда 152 мм.

— Уже и не обращала внимания на те взрывы, потому что за три дня нашего нахождения на позиции там было, наверное, до 200 “прилетов”. Когда открыла глаза, вокруг было все красное, звон в ушах, все в раскаленной пыли, и время будто остановилось.

Вдохнув, я мгновенно получила ожог дыхательных путей.

Самым страшным было то, что я не могла найти в том пламени ни выхода оттуда, ни спавшего напротив собрата. Честно, я думала, что он погиб.

Но в одно мгновение он поймал меня за руку и вытащил на улицу. Это было прямое попадание 152 мм в блиндаж. Правда, втиснулся он в насыпь в 10 см от стены, где я спала спиной, — вспоминает медик.

Военные начали отходить на другую позицию, но противник, наверное, отслеживал их по радиостанции.

— Как только отбежим по окопу, туда сразу попадает снаряд. Бежала, падала, рвала от контузии, но не могла стать обузой для ребят, так что шла до конца. Зашли в запасной блиндаж — и снова попадание.

Мне казалось, что теряю сознание, но что-то постоянно приводило в чувство.

Вывозили транспортом нас тоже “весело”. Едем, вдруг вижу, как в направлении машины летит какой-то большой красный шар. Думала, что это пуск некоего РСЗО. Как оказалось, это была сигнальная ракета, которой противник обозначал, куда вести огонь.

К счастью, мы смогли уехать. Через день собратья, зайдя в бетонный ДОТ, были шокированы. Там все было пробито осколками, мы чудом все выжили.

Я была в углу, не поймала ни одного. Но из-за бетонного сооружения и пламени получили сильную контузию и ожоги. Лечилась с собратом, который был напротив меня, больше месяца. Последствия контузии заметны и сейчас. Одно ухо значительно потеряло слух, который не вернется никогда. А гормональный сбой и “проблемы с головой”, наверное, буду лечить еще не один год, — думает Марта.

Что нужно военным после возвращения домой

После ранения Марта могла приехать домой. Признается, что несколько дней были для нее очень сложными. Считает, что это из-за непонимания родных и общества. Она говорит, что это будто другой мир.

— Просыпалась ночью, мне казалось, будто я до сих пор лежу в блиндаже, и меня никто не вытащил. Надо было включить свет, чтобы вернуться к реальности. Это, похоже, ПТСР, от которого лечит теперь только война, — признается медик.

Она считает, что страна должна прилагать все усилия, чтобы создать хорошие реабилитационные центры для ветеранов. Военные должны иметь возможность обратиться за квалифицированной помощью военных психологов и психотерапевтов.

— У меня, к сожалению, был плохой опыт работы с гражданским психологом из госпиталя для ветеранов войны в Коломые, от которой я вышла еще в худшем состоянии, чем до визита.

Помощь той девушки заключалась в следующих словах: “Просто вспомните, где вы находитесь”, “Делайте дыхательные упражнения” и что-то типа “Вы себя накручиваете”.

Мне с уже поставленными диагнозами ПТСР, тяжелая депрессия и тревожные расстройства это не помогало, — рассказывает Стрела.

Планы после победы

Марта признается, что после победы Украины хочет создать полноценную семью и как можно чаще отправляться с любимым в путешествия по горам.

Это единственное, что придает мне силы и вдохновение дома. Поэтому должны наверстать упущенное, — говорит она.

Медик считает, что сила украинцев в том, что наш народ как большой живой организм.

— Каждый орган, каждая часть тела важна для его функционирования. Когда этому организму что-то угрожает, все частицы начинают мобилизовываться для защиты. Единство, вера и любовь к своему — вот в чем наша сила.

Мы иррациональны. И никогда не продадим свой дом за палку колбасы, в отличие от нашего врага, — утверждает Марта.

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