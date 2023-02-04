Из львовского общежития на передовую: история молодого поэта в рядах ТРО

Сегодня ты студент магистратуры, пишешь стихи и декламируешь их на литературных вечерах и фестивалях, издаешь первый собственный сборник и работаешь в издательстве. Жизнь идет по обычному сценарию.
А уже завтра — 24 февраля, твой дом начинают разрушать вражеские ракеты, а жизнь коренным образом меняется. Все, что было “до”, становится не важным, теперь ты сидишь на кровати и думаешь, чем можешь помочь Украине.
Именно так в пять утра изменилась жизнь всех украинцев. В том числе и жизнь молодого поэта Артура Дроня.
Сейчас Артур — стрелок в составе 125-й бригады территориальной обороны ВСУ. Редактор сайта Вікна-новини пообщалась с ним и узнала, как изменилась жизнь молодого поэта и какое новое творчество рождается на передовой.
В жизни, которая была до вторжения, Артур Дронь работал на должности ивент-менеджера в Видавництві Старого Лева.
Также учился на магистратуре факультета журналистики ЛНУ им. И. Франко и читал свои стихи на литературных вечерах и фестивалях.
К наиболее весомым творческим достижениям молодого поэта можно отнести книгу стихов Гуртожиток № 6, за которую автор получил награду Всеукраинской литературной премии им. А. Крыловца.
Фото: Instagram @arthur_dron
23 февраля, за день до того, как российская армия начала свое наступление, парень еще был на работе, а в следующий раз попал в офис уже в конце ноября, когда приехал в отпуск.
С начала марта я оказался в совершенно новом окружении, учился совершенно новому для себя делу, думал о совсем других вещах по сравнению с тем днем “до”.
С начала марта я оказался в совершенно новом окружении, учился совершенно новому для себя делу, думал о совсем других вещах по сравнению с тем днем “до”.
Ведь в пять утра в тот зловещий день, на котором застыли календари, его разбудил телефонный звонок от мамы с известием, что Киев обстреливают, в стране ввели военное положение и началась большая война.
Во всех новостях писали, что началось война. Артур пошел в комнату к друзьям, разбудил их и они вместе сидели в общежитии, читали новости и думали, что делать дальше.
С первого дня и до отъезда в воинскую часть Артур занимался волонтерством. Помогал в центре сбора разных вещей для переселенцев, а затем обустраивал укрытие в одной из церквей Львова.
25 февраля парень пошел в военкомат и вызвался добровольцем, а через несколько дней уже уехал в часть.
Артур вспоминает, что его бригаду начали формировать в первые дни полномасштабного вторжения. Среди собратьев — защитники территориальной обороны. Значительная часть этих людей не имели военного опыта, многие были добровольцами.
Такое войско из невоенных имеет свои особенности, и одна из них — в нем нет многих вещей из того, что называют армейщиной. Мы все собрались ради одного дела.
Такое войско из невоенных имеет свои особенности, и одна из них — в нем нет многих вещей из того, что называют армейщиной. Мы все собрались ради одного дела.
Так старшие, что служили срочную службу или воевали в АТО/ООС, помогали младшим, которые не знали, с какой стороны держать автомат.
— Все проходили учебу, жили вместе, строили свое подразделение. Было не до таких глупых вещей, как дедовщина или конфликты. За редкими исключениями, конечно, но в целом отношения с самого начала складывались дружеские, — делится Артур.
По словам парня, уже после первых недель на передовой отношения переходят на такой уровень близости с некоторыми людьми, к которому в гражданской жизни нужно идти очень долго.
Война всех нас изменила: резко, быстро и болезненно. Артур Дронь — не исключение. Но иногда нет желания анализировать все произошедшие внутренние трансформации, и пока парень подметил всего несколько:
Война сделала более жестоким и твердым, где-то наоборот показала, что нужно с большей нежностью и внимательностью относиться к тем, кого любишь. Да и характер у меня сейчас не совсем такой, как до службы.
Война сделала более жестоким и твердым, где-то наоборот показала, что нужно с большей нежностью и внимательностью относиться к тем, кого любишь. Да и характер у меня сейчас не совсем такой, как до службы.
Обстоятельства и среда играют большую роль в трансформации нашего внутреннего “Я”, ценностных и личностных изменений.
На передовой эти обстоятельства способны ломать и приносить боль, ведь там много сложных вещей, которых ты не встретишь в гражданской жизни.
Артур делится, что тяжело долго не видеть своих близких. Трудно долгое время находиться в постоянном стрессе и истощении. Физически тоже бывает непросто.
А самое сложное — это когда кого-то теряешь. Гибель каждого человека, с которым служил, даже если собрат не был очень близким — это труднее всего.
А самое сложное — это когда кого-то теряешь. Гибель каждого человека, с которым служил, даже если собрат не был очень близким — это труднее всего.
Под взрывами меняется не только характер, происходит и переоценка собственного творчества, литературы и слов в частности. Такое случилось и с творчеством героя.
— Первые семь месяцев войны он ничего не писал. Отчаялся в словах и самой идее творить из них стихи или какие-то другие тексты, — делится Артур Дронь.
Много об этом думал, смотрел на литературу с разных сторон, читал тех, кто в то время находил силы писать. А со временем снова начал писать, но это уже был другой язык и другой голос, не такой, как раньше.
Сейчас Артур снова пишет. Он считает, что некоторые важные вещи с этого времени должны остаться в литературе — это вещи болезненные и сложные, но часто и светлые.
В частности, одна из лучших вещей, которые произошли с Артуром этой зимой, — публикация его текста в сборнике Моє тихе Різдво.
Мне очень приятно и почетно, что мой текст оказался в этой книге вместе с рассказами известных украинских авторов.
Мне очень приятно и почетно, что мой текст оказался в этой книге вместе с рассказами известных украинских авторов.
Война многих разлучила с важными людьми, поэтому дома Артура ждут родные и близкие. Сейчас нам всем знакомо чувство острой потребности в самых родных, делится молодой автор.
После победы парень планирует некоторое время отдохнуть и провести его с родными, а затем мечтает вернуться на свою работу, в дом Старого Льва на Старознесенской во Львове.
И все же то, что парень сделает после победы, будет зависеть от разных обстоятельств. Поэтому сейчас он думает, как эту победу одержать.
Каждый украинец почувствовал свою силу и силу своего народа. И каждый может описать эту силу уникально.
Артур Дронь считает, что наша сила — в умении быстро объединиться. В большой эмпатии, сопереживании друг к другу. В особенности, когда речь идет о своем доме.
И наконец в том, как мы даже в самых худших обстоятельствах находим силы и свет, чтобы защитить тех, кого любим.
Кому-то удается издать свой поэтический сборник еще в студенческие годы, а кто-то мечтает об этом всю жизнь и реализует только на склоне лет. Мы рассказали историю создания поэтического сборника, которым дедушка грезил всю жизнь.
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