Из львовского общежития на передовую: история молодого поэта в рядах ТРО

Сегодня ты студент магистратуры, пишешь стихи и декламируешь их на литературных вечерах и фестивалях, издаешь первый собственный сборник и работаешь в издательстве. Жизнь идет по обычному сценарию.

А уже завтра — 24 февраля, твой дом начинают разрушать вражеские ракеты, а жизнь коренным образом меняется. Все, что было “до”, становится не важным, теперь ты сидишь на кровати и думаешь, чем можешь помочь Украине.

Именно так в пять утра изменилась жизнь всех украинцев. В том числе и жизнь молодого поэта Артура Дроня.

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Сейчас Артур — стрелок в составе 125-й бригады территориальной обороны ВСУ. Редактор сайта Вікна-новини пообщалась с ним и узнала, как изменилась жизнь молодого поэта и какое новое творчество рождается на передовой.

До и после 24 февраля: одна жизнь — разные реальности

В жизни, которая была до вторжения, Артур Дронь работал на должности ивент-менеджера в Видавництві Старого Лева.

Также учился на магистратуре факультета журналистики ЛНУ им. И. Франко и читал свои стихи на литературных вечерах и фестивалях.

К наиболее весомым творческим достижениям молодого поэта можно отнести книгу стихов Гуртожиток № 6, за которую автор получил награду Всеукраинской литературной премии им. А. Крыловца.

23 февраля, за день до того, как российская армия начала свое наступление, парень еще был на работе, а в следующий раз попал в офис уже в конце ноября, когда приехал в отпуск.

С начала марта я оказался в совершенно новом окружении, учился совершенно новому для себя делу, думал о совсем других вещах по сравнению с тем днем “до”.

Ведь в пять утра в тот зловещий день, на котором застыли календари, его разбудил телефонный звонок от мамы с известием, что Киев обстреливают, в стране ввели военное положение и началась большая война.

Во всех новостях писали, что началось война. Артур пошел в комнату к друзьям, разбудил их и они вместе сидели в общежитии, читали новости и думали, что делать дальше.

С первого дня и до отъезда в воинскую часть Артур занимался волонтерством. Помогал в центре сбора разных вещей для переселенцев, а затем обустраивал укрытие в одной из церквей Львова.

25 февраля парень пошел в военкомат и вызвался добровольцем, а через несколько дней уже уехал в часть.

Добровольческий батальон: о дедовщине и отношениях с собратьями

Артур вспоминает, что его бригаду начали формировать в первые дни полномасштабного вторжения. Среди собратьев — защитники территориальной обороны. Значительная часть этих людей не имели военного опыта, многие были добровольцами.

Такое войско из невоенных имеет свои особенности, и одна из них — в нем нет многих вещей из того, что называют армейщиной. Мы все собрались ради одного дела.

Так старшие, что служили срочную службу или воевали в АТО/ООС, помогали младшим, которые не знали, с какой стороны держать автомат.

— Все проходили учебу, жили вместе, строили свое подразделение. Было не до таких глупых вещей, как дедовщина или конфликты. За редкими исключениями, конечно, но в целом отношения с самого начала складывались дружеские, — делится Артур.

По словам парня, уже после первых недель на передовой отношения переходят на такой уровень близости с некоторыми людьми, к которому в гражданской жизни нужно идти очень долго.

Потери — это самое тяжелое: как меняет передовая

Война всех нас изменила: резко, быстро и болезненно. Артур Дронь — не исключение. Но иногда нет желания анализировать все произошедшие внутренние трансформации, и пока парень подметил всего несколько:

Война сделала более жестоким и твердым, где-то наоборот показала, что нужно с большей нежностью и внимательностью относиться к тем, кого любишь. Да и характер у меня сейчас не совсем такой, как до службы.

Обстоятельства и среда играют большую роль в трансформации нашего внутреннего “Я”, ценностных и личностных изменений.

На передовой эти обстоятельства способны ломать и приносить боль, ведь там много сложных вещей, которых ты не встретишь в гражданской жизни.

Артур делится, что тяжело долго не видеть своих близких. Трудно долгое время находиться в постоянном стрессе и истощении. Физически тоже бывает непросто.

А самое сложное — это когда кого-то теряешь. Гибель каждого человека, с которым служил, даже если собрат не был очень близким — это труднее всего.

Болезненные, сложные, но часто и светлые — какими стали слова во время войны: о творчестве и литературе

Под взрывами меняется не только характер, происходит и переоценка собственного творчества, литературы и слов в частности. Такое случилось и с творчеством героя.

— Первые семь месяцев войны он ничего не писал. Отчаялся в словах и самой идее творить из них стихи или какие-то другие тексты, — делится Артур Дронь.

Много об этом думал, смотрел на литературу с разных сторон, читал тех, кто в то время находил силы писать. А со временем снова начал писать, но это уже был другой язык и другой голос, не такой, как раньше.

Сейчас Артур снова пишет. Он считает, что некоторые важные вещи с этого времени должны остаться в литературе — это вещи болезненные и сложные, но часто и светлые.

В частности, одна из лучших вещей, которые произошли с Артуром этой зимой, — публикация его текста в сборнике Моє тихе Різдво.

Мне очень приятно и почетно, что мой текст оказался в этой книге вместе с рассказами известных украинских авторов.

Мечты о самом родном и планы

Война многих разлучила с важными людьми, поэтому дома Артура ждут родные и близкие. Сейчас нам всем знакомо чувство острой потребности в самых родных, делится молодой автор.

После победы парень планирует некоторое время отдохнуть и провести его с родными, а затем мечтает вернуться на свою работу, в дом Старого Льва на Старознесенской во Львове.

И все же то, что парень сделает после победы, будет зависеть от разных обстоятельств. Поэтому сейчас он думает, как эту победу одержать.

В чем сила украинцев?

Каждый украинец почувствовал свою силу и силу своего народа. И каждый может описать эту силу уникально.

Артур Дронь считает, что наша сила — в умении быстро объединиться. В большой эмпатии, сопереживании друг к другу. В особенности, когда речь идет о своем доме.

И наконец в том, как мы даже в самых худших обстоятельствах находим силы и свет, чтобы защитить тех, кого любим.

Кому-то удается издать свой поэтический сборник еще в студенческие годы, а кто-то мечтает об этом всю жизнь и реализует только на склоне лет. Мы рассказали историю создания поэтического сборника, которым дедушка грезил всю жизнь.

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