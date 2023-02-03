Мечты не имеют срока годности! История создания поэтического сборника, которым дедушка грезил всю жизнь

Мечты не имеют срока годности, и они всегда должны сбываться! Сегодня мы расскажем тебе удивительную милую и теплую историю, которая может вдохновить тебя творить добро.

Игорь Вахновский всю жизнь мечтал издать поэтический сборник, но над ним только смеялись. За свою жизни он потерял много черновиков и уже не думал, что мечта сбудется. Пока судьба не познакомила его с Виталией Грицак.

После знакомства с Игорем Виталия загорелась желанием ему помочь. Результат превзошел ожидания. В этом большую роль сыграл интернет и социальные сети. Виталия рассказала Вікнам, как познакомилась с Игорем Вахновским, о процессе создания сборника и своем творчестве.

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Виталии 23 года, она — скрипачка, певица и автор песен под творческим именем Vitaliia. Девушка организовывает поэтические конкурсы и является собственником поэтического издательства. Поэтому была знакома с процессом создания сборников.

Случайное знакомство, осуществившее мечту

Виталия и Игорь Вахновский познакомились совершенно случайно. Девушка с друзьями должна была давать благотворительный концерт в Ивано-Франковске.

— Я помню, ребята выставляли музыкальные инструменты и попросили меня подождать возле них в углу. Тогда ко мне подошел этот мужчина, на тот момент еще не знакомый. Он стал расспрашивать за инструменты, ведь, как оказалось, он — кларнетист. Спросил за концерт, который мы собирались давать, и сказал, что хочет послушать, — говорит Виталия.

Они разговорились. Тогда Игорь стал рассказывать свою историю.

— Я не удивилась, ведь знаю, что люди в таком возрасте очень нуждаются в общении. Я пыталась поддерживать его во время разговора.

И тогда он сказал такую фразу, которая еще всю ночь крутилась у меня в голове: “Я всю жизнь мечтал выдать сборник, а надо мной только смеялись”.

Я могла это воспринять как нечто несерьезное. Но в тот момент увидела слезы в его глазах и поняла, что это действительно важно для него, — делится девушка.

Тогда Виталия решила, что хотя бы люди в сети услышат стихи Игоря. У девушки более 50 тыс. подписчиков в Instagram. Она попросила мужчину прочитать стихи и сняла видео. Потом выложила его в социальные сети.

— Я сказала, что сделаю так, что его услышат. По крайней мере мои читатели. Он очень сильно загорелся, у него появилось настроение, и он начал читать свои стихи. С этого все и началось, — вспоминает она.

Положительные отзывы как толчок к сборнику

Подписчики Виталии с теплом приняли поэзию Игоря. Было много положительных отзывов. Люди оказывали поддержку. Виталия уже думала помочь мужчине издать сборник, но именно положительные отзывы подтолкнули ее это сделать.

— Так получилось, что у меня было свое поэтическое издательство, поэтому для меня это не было какой-то новинкой. Я решила, что для меня это не составит никакого труда, и я ему помогу. Тем более я понимала, что есть люди, которые приобретут сборник, — рассказывает она.

Тогда, в июле, она создала в Telegram группу Поддержка Игоря Вахновского. Туда могли присоедениться все, кто хотел его поддержать.

Реакция Игоря на новость о сборнике

Во время первой встречи Виталия попросила у Игоря номер телефона, хотя ни о чем конкретном не договаривались. Он оставил его, но девушка по глазам видела: он не верит, что она перезвонит.

— После того как я выложила видео в соцсети, я ему позвонила и сказала, что стихи всем нравятся. И я ему помогу издать сборник. Он был очень шокирован и не до конца верил в это, — вспоминает Виталия.

Она говорит, что Игорь не верил в издание сборника, пока не держал его в руках. Несколько месяцев его создания мужчина полностью этим жил. Звонил Виталии и рассказывал о новых стихах.

Сборники даже в Чикаго: как проходил процесс создания

Виталия говорит, что процесс создания сборника занял бы меньше времени, если бы не одна ситуация.

— Мне написал подписчик из Чикаго, сказал, что у него там книжный магазин и он хотел бы приобрести 100 экземпляров сборника, когда он выйдет. Я поняла, что мне нужно заняться официальной регистрацией издательства, чтобы потом сделать международный код IBAN для книг. Я начала этим заниматься, поэтому процесс был таким долгим, — продолжает девушка.

Она считает, что самым сложным в процессе было то, что Игорь зачитывал стихи по телефону из памяти. Ведь свои черновики потерял в течение жизни. Еще одним препятствием было расстояние. Виталия из Тернопольской области, а Игорь — из Ивано-Франковска. Часто видеться они не могли.

Он зачитывал мне свои стихи, а я записывала их на диктофон. Потом из диктофона — в файл и редактировала.

Когда был готов макет, я ему отнесла, чтобы он посмотрел, правильно ли я записала, — говорит Виталия.

Работать над сборником помогала дизайнер, сделавшая макет, и иллюстратор. В сборник вошло 19 стихов Игоря.

Я люблю говорить читателям: хоть сборник небольшой, но он имеет большую историю, — отмечает она.

На обложке — часы, они тоже имеют свой смысл.

— Идея для обложки возникла сразу. Я подумала, что будет классно подать на обложке рисунок часов. Это символизирует множество деталей. Например, то, что он всю жизнь мечтал выдать сборник, а время для его поэзии пришло только сейчас, — объясняет она.

Первоначально планировалось, что выйдет около 200 экземпляров сборника, ведь именно столько было подписчиков в группе поддержки Игоря Вахновского. Но благодаря интернету стихи мужчины услышали тысячи людей. О его истории узнали многие украинцы. Поэтому удалось продать 1800 копий, и еще 100 отправились в Чикаго.

— Я считаю, что сейчас, особенно в войну, нам нужны такие истории. Мы должны понимать, что добро точно победит зло, — подчеркивает Виталия.

Мечты должны сбываться

— Я люблю повторять: я не могу помочь миллионам людей, но я могу миллион людей вдохновить совершать добрые поступки. Я получила положительные отзывы. Эта история дает веру в лучшее и в добрых людей.

По словам девушки, эта история показала людям, что не следует опускать руки. И вообще, что мечты не имеют возраста и должны сбываться. Она поделилась, что многие подписчики рассказывали похожие истории. Их родные тоже писали стихи или песни, но из-за отсутствия поддержки скрывали это. После истории с Игорем они поняли, что нужно поддерживать родных.

— Когда мы с ним встретились первый раз после того, как было издано большое количество сборников, я ему показала вышедшие о нем статьи. А также как декламируют его стихи, положительные отзывы. Он плакал от счастья.

Он часто повторял во время создания сборника: “Я пропал, моя молодость попала. Сделай, Виточка, так, чтобы мои произведения не пропали”.

Я думаю, что могу с уверенностью сказать, что я это сделала. Ведь стихи уже прочитало большое количество людей. А еще больше — услышало его стихи и историю, — делится Виталия.

Она рассказала, что внучка Игоря увидела новость о дедушке в интернете. Написала Виталии в Instagram и поблагодарила за помощь. Также заказала много сборников, чтобы раздать всем членам семьи.

Девушка по-прежнему поддерживает общение с Игорем, ведь они сдружились за это время.

— Мы поддерживаем связь. Он для меня как дедушка стал. Он часто звонит спросить, как у меня дела. Я тоже звоню, чтобы поинтересоваться его здоровьем. Он делится новыми стихами. А я потом отправляю их в беседу поддержки Игоря Вахновского, — говорит Виталия.

О поэтических конкурсах и благотворительных концертах

Виталия Грицак проводит поэтические конкурсы Poetry Project, таких уже было 26. Принять участие в конкурсе могут все, кто пишет стихи. А победитель может напечатать свой сборник в издательстве девушки.

— Это, как правило, конкурс одного стиха. Авторы могут отправлять одно стихотворение. Мы их принимаем, публикуем, зрители читают и делятся впечатлениями.

В судьи я приглашаю современных украинских поэтов. Уже были Дмитрий Лазуткин, Екатерина Бабкина, Екатерина Калитко, Иван Байдак и другие, — делится Виталия.

С мая она проводит благотворительные концерты. Первый провела со своим дедушкой. Тогда удалось собрать 40 тыс. гривен для ВСУ. Затем Виталия начала сотрудничать с группой Паляниця-band. Они проводили летние благотворительные концерты в разных поселках и городах. Именно на одном из них она и познакомилась с Игорем Вахновским.

— За все время летних концертов мы с ребятами собрали около 100 тыс. грн. Параллельно летом я начала свой небольшой сольный тур квартирников Чом тобі, вороже, не спиться?, названный в честь моей песни. Они были в Тернополе, Львове и Киеве. Организовывала их сама. 50% средств отдавала на ВСУ и разные сборы знакомых волонтеров и на нужды своего родного дяди, крестного папы и друзей, которые сейчас на фронте, — рассказывает Виталия.

А зимой девушка вместе с группой Паляниця-band снова начала свою благотворительную концертную деятельность. Они колядовали, щедровали, засевали, делали благотворительные концерты в своих поселках и городе Стрый. Они почти собрали на дрон, который скоро планируют приобрести для ВСУ.

Украинские дедушки и бабушки тоже волнуются за наших военных и помогают им. Поэтому мы должны их поддерживать и осуществлять хотя бы их маленькие мечты. Ранее мы рассказывали историю 97-летней Софии Коломиец, помогающей ВСУ.

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