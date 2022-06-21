97-летняя бабушка пережила Голодомор и Вторую мировую, но готова отдать последнее для помощи ВСУ

97-летняя София Коломиец пережила Голодомор и Вторую мировую, но даже предположить не могла, что война снова придет в ее дом. Внуки женщины защищают Украину в рядах ВСУ, а сердце бабушки болит за каждого воина, рискующего своей жизнью.

София Филипповна решила помочь бойцам. Волонтеры из Одесской области приехали к пенсионерке, чтобы купить яйца для блюд, которые готовят для бойцов на фронте. София Коломиец была готова отдать последнюю копейку для помощи ВСУ.

Просила, чтобы на деньги, которые она дает, купили воду для военных. Волонтер Алена признается: не могла себя заставить взять у старушки деньги.

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— По телевизору услышала, что война, а на следующий день забрали моих внуков в армию, — вспоминает пенсионерка. Она искренне желает, чтобы ее внуки были живы, поскольку хочет хотя бы еще раз их увидеть.

Волонтер рассказывает, что после долгих уговоров деньги у бабушки взять все же пришлось. На них военным на фронт закупили воду и другие продукты.

Знаете, как на душе легко, когда что-то дал и помог чем-нибудь. Это же самое главное, когда чем-то можешь помочь, — говорит пенсионерка.

Женщина готова отдать последнее, ведь как никто не знает, что такое беда. София Филипповна вспоминает: когда был Голодомор, ели любые травы, которые росли. Выросла женщина без отца, потому что его убили во время Второй мировой войны.

София Филипповна высадила огород, чтобы овощи передавать военным. Женщина также призывает других помогать армии, потому что они защищают нас ценой собственной жизни.

Хотя внуки женщины не могут к ней приехать, все украинские воины стали для нее родными. Пенсионерка рассказывает: чтобы отпраздновать победу, наденет самое лучшее, что у нее есть, и будет очень радоваться.

Пенсионеры помогают украинским воинам, кто как может, даже уничтожают технику оккупантов. Ранее мы рассказывали историю дедушки, который сам вел партизанскую войну против русских военных.

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