Люди

97-летняя бабушка пережила Голодомор и Вторую мировую, но готова отдать последнее для помощи ВСУ

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 июня 2022, 08:00
Софія Коломієць: 97-річна пенсіонерка допомагає ЗСУ

Больше видео
0:05:40
Семья военного из полка Азов
Муж, папа и зять в плену — жена бойца Азова рассказала, как она и дети переживают разлуку
0:04:31
Роман Ратушний український активіст
Тысячи людей стали на колени перед погибшим героем Романом Ратушным. Рассказываем его историю
0:02:44
Как волонтеры помогают ВСУ в Запорожье
Надежный тыл! Как волонтеры доставляют на передовую в Орехове самое необходимое
0:06:16
9-летний Святослав продал свои игрушки, чтобы помочь ВСУ
Занимаются волонтерством даже дети! 9-летний Святослав рассказал, как продает игрушки, чтобы поддержать ВСУ
Смотреть больше

Последние видео
0:03:48
Софія Коломієць: 97-річна пенсіонерка допомагає ЗСУ

97-летняя бабушка пережила Голодомор и Вторую мировую, но готова отдать последнее для помощи ВСУ
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 21 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 21 июня
0:06:13
Истории херсонцев, пострадавших от оккупантов
Почти всех местных считают за врагов! Истории херсонцев, пострадавших от оккупантов
0:03:16
Обстрел оккупантами фермерских хозяйств
Корова — тоже нацист? Зачем россияне намеренно обстреливают из артиллерии фермерские хозяйства
0:06:11
Реформа бомбосховищ в Україні
Возможно ли модернизировать бомбоубежища в Украине? Рассказываем о реформе укрытий
макдональдз
МакДональдс возвращается? Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине
Які партії забороноли в Україні
В Украине прекратили деятельность ОПЗЖ — какие еще пророссийские партии под запретом
0:03:31
Во что россияне превратили Добропарк Киевской области
Уцелели только растения: во что россияне превратили Добропарк
Стамбульська конвенція
Против насилия и дискриминации: Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Что она значит
0:03:21
Які зміни відбудуться з Україною після отримання кандидатства в ЄС
Семь блоков реформ — какие изменения произойдут с Украиной после желанного кандидатства в ЕС
Больше видео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 21 червня
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 21 июня

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь