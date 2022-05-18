Один пенсионер, как партизанское войско! Как харьковчанин обезвреживал вражескую технику

Россияне были уверены — против них действует целый партизанский отряд. А оказалось, всего-навсего один разъяренный пенсионер может оказать им сопротивление! Василий, которому 63 года, вместе с женой прожили в оккупации 70 дней.

Весь март мужчина по ночам и под обстрелами скручивал боеголовки с российских патронов, снимал аккумуляторы с тяжелой техники, сливал солярку, похищал документацию.

А на третий день после освобождения села подорвался на мине. К счастью, остался жив.

Василий — бывший десантник, чернобылец. Их с женой дом на Северной Салтовке разбили оккупанты. Во время российского вторжения они были на даче под Харьковом. Оттуда российские военные и били по Салтовке. Мужчина говорит: думал, чем может помочь, и пришла идея снимать аккумуляторы.

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Каждый аккумулятор – по 50 килограммов. Василий снимал их по ночам. Так — около десяти ходок. Однажды обнаружил Урал с патронами, боеголовки лежали отдельно.

Дотащить на спальнике смог 48 штук. Хранилище вражеского железа обустроил в нужнике на одной из дач.

Мужчина прятал снаряды и ждал прихода наших военных. Но пока село освободили, пенсионер успел обезвредить вражеский бензовоз, который россияне умудрились поставить недалеко от его дома. Василий испортил шланг у машины.

Чувства были… хотел отомстить! Я когда в больницу приехал, спать не могу. Все жду, когда меня заберут.

На третий день после освобождения села Василий вместе с собакой Мальвой пошел в поле, чтобы посмотреть, не забрали ли погибших украинских армейцев. Оказалось, что тела были заминированы и ему оторвало ногу.

— Через минное поле, вся в крови прибегает… и тут я поняла — что-то случилось. Мальва прибежала и сразу легла у постели мужа, она была испугана, шокирована. Два дня после этого не ела, не пила, даже на улицу не выходила, — вспоминает жена Василия.

Однако Василий не растерялся — перетянул ногу поводком Мальвы и пополз по минному полю к трассе, где его и подобрали наши военные. Василия доставят на реабилитацию во Львов, а потом — в Германию.

Жена уверенно говорит: гордится своим мужем.

Оккупанты уничтожают дома украинцев, однако, когда они возвращаются в освобожденные города, знают — лучше впереди. Украинцы и небезразличные люди спешат убрать последствия российской агрессии. Читай, как Иванка Сьолковская из Торонто рисует цветы вокруг следов от пуль в Буче.