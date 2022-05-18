Рассказы

Один пенсионер, как партизанское войско! Как харьковчанин обезвреживал вражескую технику

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 18 мая 2022, 08:00
Пенсіонер, що партизанив на Харківщині

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