Ничего не осталось, кроме нарциссов: Иванка Сьолковская из Торонто рисует цветы вокруг отверстий от пуль в Буче

Когда-то давно, в 70-х годах прошлого века, прозвучал лозунг, который уверял — цветы лучше, чем пули. Прошло не так много времени, а эти слова теперь ожили в Буче благодаря пластунке из Канады.

Иванка Сьолковская рассказывает, что идея к ней пришла не сразу. Сначала она просто общалась с местными и услышала историю, которая не давала ей покоя.

Канадка встретила мужчину, который потерял на войне все — сын погиб, а дом разбомбили и сожгли дотла. Он сказал, что для него в Буче больше не осталось радости, поэтому решил уехать в другое место.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Каждый раз, когда я прохожу мимо моего дома, дыры от пуль в заборе напоминают мне о моей потере, — рассказал мужчина.

Иванка вспоминает, что эти слова разбили ей сердце. Она не хотела, чтобы мужчина запомнил свой родной дом, который когда-то был полон счастья и любви, таким изуродованным.

Поэтому решила, что вместо дыр от пуль будут любимые цветы погибшего сына, о котором ей говорил мужчина. Нарциссы цвели во дворе, когда дома уже не осталось, они же оставили свой след и на заборе.

С его разрешения я нарисовала нарциссы на его заборе над каждым отверстием от пули.

Сьолковская не была уверена, как будут чувствовать себя жители города, но им так понравилось, что на помощь пластунке пришла маленькая девочка.

Читать по теме Пытаются забыть ужасы оккупации: как несокрушимая Буча возвращается к жизни В Буче под Киевом до сих пор продолжаются следственные действия и эксгумация тел погибших от рук российских захватчиков.

В Бучанском горсовете надеются, что эту идею подхватят и другие художники, поскольку Иванка скоро возвращается в Канаду и не сможет дальше рисовать в нашей стране.

Победим врагов, расцветет Украина!

Напоследок Иванка Сьолковская признается: очень рада, что ей удалось подарить улыбку местным жителям.

Я знаю, что это немного, и это не вернет его сына и не остановит войну, но это заставило его улыбнуться. Поэтому это тоже победа, пусть даже и маленькая.

Напомним, ранее мы рассказывали, как трехлетний Лео поддерживает Украину после того, как стал известным благодаря своему горячему исполнению гимна сечевых стрельцов.